Zmiany w mediach publicznych. PiS ma niedosyt ws. działań Dudy. "Nawarzyli piwa, to niech je piją"

- Przez pana ministra Sienkiewicza została rażąco złamana konstytucja. Mamy dziś ustawowe ciało, jaką jest Rada Mediów Narodowych. Jeżeli pan premier chce zmienić zasady prawne powoływania mediów publicznych, najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie ją omijać. Pominięto przepisy obowiązującego prawa i nie można się to zgodzić. Działania ministra Sienkiewicza są całkowicie bezprawne - mówił w czwartek w Radiu ZET prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do zmian w zarządach TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Polityk dzień wcześniej skierował też do premiera Donalda Tuska pismo, w którym wzywał do respektowania polskiego porządku prawnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażony Kaczyński dotarł do TVP. Powodem zmiana w mediach publicznych (wypowiedź z 20 grudnia)

Jak podaje Wp.pl, zdaniem niektórych polityków Zjednoczonej Prawicy prezydent Andrzej Duda niewystarczająco jednak zaangażował się w sprawę zmian w mediach publicznych. Przyznał to nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Wierzymy, że pewnego dnia, a może nawet pewnej godziny, prezydent, który w tej chwili nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie. Mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i cała sprawa by się skończyła - mówił w środę w siedzibie TVP.

W piątek europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki dopytywał na portalu X m.in. o to, dlaczego prezydent "nie pojawił się na miejscu oczywistego zamachu na ustrój państwa", dlaczego "nie zażądał od prokuratury niezwłocznego wszczęcia śledztwa wobec kryminalnego, a nie tylko bezprawnego zamachu na demokratyczny porządek prawny" i dlaczego nie wygłosił w tej sprawie orędzia.

"Tolerowanie przejmowania przemocą instytucji, dokonywanych z ostentacyjnym gwałtem na demokratycznym porządku prawnym, będzie rodziło poczucie bezkarności sprawców i przyniesie nieodwracalne konsekwencje dla ustroju państwa. Takie działania nieuchronnie dotkną kolejne instytucje państwa, jeśli teraz zabraknie stanowczej reakcji Pana, Panie Prezydencie!" - apelował Jaki.

"Nawarzyli sobie piwa, to niech teraz je piją"

- Pamięta pan, jak politycy PiS rechotali w 2020 roku, gdy uważali, że ograli prezydenta po przywróceniu na fotel prezesa TVP Jacka Kurskiego? Albo jak odbierali prezydentowi wpływ na TVP i media publiczne w ogóle? To niech rechoczą dalej. To oni dali instrumenty Sienkiewiczowi i Tuskowi, które pozwalają im działać - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską osoba z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy. - Nawarzyli sobie piwa, na własne życzenie, to niech teraz je piją - dodał rozmówca Wp.pl. Według portalu "współpracownicy głowy państwa nie kryją irytacji tego rodzaju presją".

Informator portalu przypomniał tym samym o sytuacji sprzed trzech lat. Rada Mediów Narodowych w marcu 2020 r. odwołała ówczesnego prezesa TVP Jacka Kurskiego. Domagał się tego Andrzej Duda, który podpisał w zamian za to ustawę gwarantującą blisko dwa miliardy złotych mediom publicznym. Kurski zaczął potem pełnić rolę doradcy zarządu TVP. W maju 2020 r. wrócił do zarządu Telewizji Polskiej, a w sierpniu został ponownie prezesem spółki.

Z kolei słowa o "odbiorze prezydentowi wpływu na media publiczne" dotyczą utworzenia Rady Mediów Narodowych, która odebrała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji możliwość decydowania o władzach w TVP, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Dwóch z pięciu członków KRRiT wskazuje właśnie prezydent, co oznacza, że w przeszłości mógł miećDud pośredni wpływ na wybór prezesów medialnych spółek.