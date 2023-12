PiS zaplanował protest. "Przeciwko dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Donalda Tuska"

Według doniesień Polskiej Agencji Prasowej PiS zapowiedziało protest "przeciwko dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Donalda Tuska i sejmową koalicję". Ma się on odbyć 11 stycznia o godzinie 16:00 w pobliżu Sejmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

PiS wzywa Polaków do protestu "przeciwko dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Donalda Tuska"

- Wzywamy wszystkich Polaków, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w proteście - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z PAP. - Wolni Polacy zaprotestują pod Sejmem przeciwko dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Donalda Tuska i sejmową koalicję - dodał. W ocenie rzecznika PiS nowy rząd "zgodził się na pakt migracyjny, pogwałcił konstytucję, złamał zasady legalizmu i wyłączył media, które nie działały pod jego dyktando".

- 11 stycznia będziemy protestować przeciw zgodzie rządu Tuska na przyjmowanie nielegalnych migrantów lub płacenie wysokich kar za odmowę ich przyjęcia, pomimo sprzeciwu blisko 11 milionów Polaków wyrażonego w referendum ogólnokrajowym. Próbuje się ukryć to przed Polakami, między innymi po to rządzący dokonali zamachu na wolność mediów publicznych - powiedział Rafał Bochenek. - Będziemy też protestować przeciw łamaniu prawa przez ministra sprawiedliwości, czyli wydawaniu nielegalnych rozporządzeń, wykluczaniu z orzekania legalnie powołanych sędziów, próbom wpływu na niezawisłość sędziów - przekazał rzecznik PiS.

TVP ma zostać odpolityczniona, Andrzej Duda pisał o "złamaniu prawa", a sprzeciw Polski w sprawie migracji został przegłosowany

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl w podobnym tonie wypowiedział się Andrzej Duda, który w środę 20 grudnia "wzywał premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego", a kolejnego dnia stwierdził, że "ewentualne przyszłe zmiany prawa nie usprawiedliwiają ani nie znoszą skutków rażącego złamania prawa, do którego wczoraj doszło". Powodem jest zapowiadane przez nowy rząd odpolitycznienie mediów publicznych. W czwartek wyemitowano nowy program informacyjny "19:30", w którym przekazano, że założeniem zmiany jest, aby TVP "wróciła do swoich właścicieli, czyli widzów". - Do społeczeństwa, do wszystkich i do każdego niezależnie od światopoglądu, wieku, czy zainteresowań, religii - brzmiał fragment materiału.

Jak informowała "Gazeta Wyborcza" 20 grudnia Parlament Europejski i Rada UE uzyskały kompromis w sprawie paktu migracyjnego. Oznacza on, że zachowano zasadę możliwości zastąpienia relokacji ekwiwalentem finansowym. Sprzeciw Polski i Węgier został przegłosowany.

Natomiast Komisja Europejska domagała się gwarancji niezależności sądów i oczekiwała zmian w prawie w zamian za odblokowanie środków z KPO. KE w 2020 wyraziła "głębokie zaniepokojenie" stanem praworządności w Polsce w związku z nowelizacją ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. W opinii Komisji ustawa pogłębia spór między sędziami. Premier Donald Tusk powołał międzyresortowy zespół ds. przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. - Rolą tego zespołu będzie koordynowanie różnych działań w zakresie funkcjonowania rządu - powiedział 13 grudnia minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zarządzenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim.