Poseł PiS pochwalił się zdjęciem z "reżyserki" TVN24. Prowadzący szybko wyprowadził go z błędu

Poseł PiS Marcin Przydacz był gościem piątkowego wydania programu "Kampania Bez Kitu" w TVN24. Przed emisją opublikował w sieci zdjęcie z podpisem "Prosto z reżyserki TVN24! Za chwilę dyskusja. Zapraszam!". Było to bezpośrednie nawiązanie do fotografii opublikowanej w tym tygodniu przez posłankę PiS Joannę Lichocką z reżyserki w TVP. Wiele osób krytykowało za to parlamentarzystkę, wskazując, że jej obecność w reżyserce to dowód na wpływ polityczny poprzedniej władzy na przekaz w telewizji publicznej.

Zobacz wideo Przerażony Kaczyński dotarł do TVP. Powodem zmiana w mediach publicznych (wypowiedź z 20 grudnia)

Poseł PiS w reżyserce TVN24? Prowadzący zareagował

- To nie jest reżyserka. Reżyserka to jest miejsce, gdzie jest wydawca, producent, wszystkie osoby tworzące ten program. Niestety, nie zrobił pan sobie zdjęcia w reżyserce. Wiem, że już raz państwo chcieli bardzo wejść do reżyserki TVN24, wtedy, kiedy próbowali państwo przejąć wolne media za pomocą "lex TVN". Marek Suski mówił wprost o tym, że chodziło o to, by mieć wpływ na to, co pojawia się u nas na antenie. Żaden polityk nie wchodzi do reżyserki TVN24 - podkreślił w TVN24 prowadzący Radomir Wit. Redakcja TVN24 doprecyzowała potem na portalu X, że "to stanowisko grafiki studia wirtualnego, usytuowane przy drzwiach tego studia".

- Zrobiłem sobie zdjęcie przy wejściu do studia, tak samo, jak robi się zdjęcia na placu Powstańców, wchodząc do studia TVP Info - tłumaczył poseł PiS Marcin Przydacz. Powtórzył, że "to jest zdjęcie z wejścia do studia". Wyjaśnił, że jego wpis to "pewnego rodzaju wybieg stylistyczny".