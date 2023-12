- Telewizja Polska jest przejmowana w sposób całkowicie bezprawny przez obecne władze, podejmowana jest próba przejęcia. Obecne władze nie ukrywają, że z ich punktu widzenia krytyka władzy, w tym wypadku krytyka ich władzy, jest niedopuszczalna - przekonywał w piątek w Radiu Wnet prezes PiS, były wicepremier Jarosław Kaczyński. - To na pewno było zaplanowane, bo różnego rodzaju operacje, w szczególności na Woronicza, wskazują na bardzo precyzyjne zaplanowanie w szczególności przejęcia emisji - dodał.

- Część odbiorców telewizji naziemnej straciła możliwość odbioru, sam do takich należę. Stąd, kiedy wróciłem parę dni temu z Krakowa koło 3 w nocy i otworzyłem telewizor, zobaczyłem, że jest brak sygnału, to w końcu zadzwoniłem najpierw do jednej, drugiej osoby, nie odbierały. W końcu zadzwoniłem do samego prezesa telewizji, czyli pana prezesa Matyszkowicza, czy to już i czy to w sposób, który został zastosowany w stanie wojennym. Okazało się, że to tylko mój błąd, to znaczy nie dokonałem odpowiednich zmian w swoim telewizorze - relacjonował polityk.

Prezes PiS nawiązał tym samym do przełączenia trzeciego multipleksu (MUX-3) naziemnej telewizji cyfrowej na nowy standard DVB-T2 HEVC, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Szacuje się, że nawet 200 tys. Polaków mogło w jego wyniku stracić dostęp do kanałów TVP1, TVP2 oraz TVP Info.

Zmiany w mediach publicznych

W środę minister kultury Bartłomieja Sienkiewicz, na mocy kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Nowy zarząd Telewizji Polskiej m.in. wyłączył sygnał TVP Info oraz kanałów regionalnych telewizji. Starych zarządów PAP i TVP bronią posłowie PiS, okupując siedziby tych redakcji.