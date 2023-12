Dziennikarka o kulisach naboru do TVP. "Dzwonią konkretni politycy i mówią: mamy propozycję"

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Nowy zarząd Telewizji Polskiej m.in. wyłączył sygnał TVP Info oraz kanałów regionalnych telewizji. Starych zarządów PAP i TVP bronią posłowie PiS, okupując siedziby tych redakcji. W TVP pod nowym kierownictwem dołączyli m.in. były prezenter TVP Info Marek Czyż, były reporter "Faktów" TVN Paweł Płuska czy były reporter "Wiadomości" Marcin Antosiewicz. Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia o kolejnych transferach do Telewizji Polskiej.

Zobacz wideo Czarnek odgraża się dziennikarzom: Sprawiedliwość dosięgnie was wszystkich (wypowiedź ze środy)

W piątek w programie Onet Rano dziennikarka Magdalena Rigamonti odniosła się do kwestii "dziennikarzy podkupywanych czy też wyciąganych z mediów prywatnych" do telewizji publicznej. - Do wielu z tych dziennikarzy nie dzwonią koledzy dziennikarze, nie dzwoni Paweł Moskalewicz [nowy szef TVP Info - red.], nie dzwoni prezes Tomasz Sygut, nie dzwoni Grzegorz Sajór [nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - red.]. Tylko dzwonią konkretni politycy i mówią: "mamy taką propozycję dla pana/pani, przejdź do nas, będziemy robić nowe, wolne media" - powiedziała Rigamonti.

- Otóż kiedy polityk dzwoni do dziennikarza, to powinny nam się wszystkim zapalić czerwone, ogromne, pulsujące światła, bo to znaczy, że oni nie planują robić wolnych mediów, tylko planują robić rządowe, podporządkowane partii media - zaznaczyła dziennikarka w Onet Rano.

Magdalena Rigamonti o kulisach naboru do TVP. "To byłby skandal"

Wypowiedź Magdaleny Rigamonti wzbudziła w środowisku dziennikarskim szeroki odzew. "Znam co najmniej 20 osób, które otrzymały propozycję pracy w TVP i nie znam ani jednej takiej historii. Gdybym znał, sam bym ją ujawnił, bo byłby to skandal" - skomentował na portalu X dziennikarz Onet.pl Kamil Dziubka.

"Serio ktoś myśli, że wieloletni wydawca Wiadomości Grzesiu Sajór potrzebuje pośrednictwa polityków, żeby proponować pracę reporterom, których świetnie zna? Albo wieloletni reporter Faktów Paweł Płuska?" - dodał Dziubka.

"Rozmawiałem z już kilkunastoma osobami werbowanymi/ próbowano zwerbować do nowego TVP i nikt nie mówił mi, by robili to politycy. (...) Wiem o sześciu werbujących. Sami dziennikarze/redaktorzy" - przekazał z kolei dziennikarz Krzysztof Boczek. Podkreślił jednocześnie, że jego własne ustalenia nie oznaczają, że słowa Magdaleny Rigamonti są nieprawdziwe.

"Żeby w pełni w to uwierzyć, chciałbym, żeby potwierdziła to większa liczba dziennikarzy i, najlepiej, żeby padły nazwiska polityków-rekruterów. Niemniej nie posądzam Onetu o jakąś wrogość czy zajadłość wobec obecnego rządu, dlatego wielka, czerwona lampka zapala się w głowie" - skomentował Łukasz Rogojsz z Interia.pl. "Czy mnie taka możliwość, o której mówi red. Rigamonti, zaskakuje? Zupełnie nie. PiS przez osiem lat pokazało, jak skutecznym politycznie narzędziem są w pełni usłużne media publiczne. Przesunęło granice dalej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać" - dodał.

"Znam niektórych ludzi, którzy budują dziś na nowo TVP oraz uczestniczyli w tworzeniu "19:30". To nie są ludzie, których da się "obdzwonić", to nie są ludzie podatni na wpływy polityków. Właśnie to, że oni dziś tworzą nowe TVP, budzi moją nadzieję jako obywatela, że media publiczne faktycznie staną się publiczne. Trzymam za nich kciuki" - napisał redaktor naczelny portalu Goniec.pl Janusz Schwertner.