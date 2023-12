100 tys. zł kary za ujawnienie danych lekarza przez Niedzielskiego. "To nie koniec całej sprawy"

W sierpniu zaczęło obowiązywać rozporządzenie ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ograniczające możliwość przepisywania części leków przeciwbólowych i psychotropowych. Zmiany utrudniały wystawianie niektórym pacjentom e-recept. Krytykowany za to przez niektórych lekarzy Niedzielski ujawnił, że jeden z nich przepisał sobie lek objęty rozporządzeniem, wskazując imię i nazwisko tej osoby. Kilka dni później po fali krytyki ustąpił. Adam Niedzielski stracił też spodziewane miejsce na listach wyborczych PiS.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył w piątek 100 tys. zł kary na ministra zdrowia za ujawnienie danych o stanie zdrowia osoby korzystającej z publicznego systemu e-zdrowie. "Minister Zdrowia, będąc administratorem danych przetwarzanych w elektronicznym systemie, pozyskał z niego dane, które opublikował w jednym z serwisów społecznościowych. Wpis zawierał informację na temat lekarza, który wystawił sobie receptę na lek z grupy psychotropowych. Tym samym Minister Zdrowia bezprawnie ujawnił dane o stanie zdrowia tej osoby" - napisano w komunikacie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

UODO zwrócił uwagę, że lekarz, którego dotyczyło naruszenie, może dochodzić swoich praw zarówno przed sądem cywilnym, jak i złożyć skargę do Prezesa UODO na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych przez Adama Niedzielskiego, działającego "prywatnie" jako osoba fizyczna.

Ministerstwo Zdrowia już zapowiada wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Komunikacji ministerstwa przekazało Informacyjnej Agencji Radiowej, że taka decyzja oznaczałaby, iż "za działania Adama Niedzielskiego zapłaciliby podatnicy". Dlatego resort wniesie skargę do WSA. Obecne kierownictwo resortu zapowiada, że jeśli sąd utrzyma decyzję UODO, będzie domagało się zapłaty kary od byłego ministra.

Piotr Pisula o decyzji ws. Adama Niedzielskiego: To nie koniec całej sprawy

"Dziękuję za uczciwość. To nie koniec całej sprawy, ale to pierwszy dobry krok, który daje nadzieję, że pozostałe instytucje państwowe ocenią ją równie rzetelnie. A efektem będzie jasny sygnał, że również ludzi u władzy obowiązuje prawo i odpowiedzialność za swoje czyny. Brawo" - skomentował na portalu X Piotr Pisula, lekarz, którego dotyczyła sprawa. Zaznaczył również, że będzie domagał się odszkodowania od Adama Niedzielskiego na drodze cywilnej. "Uważam, że jest to nie tylko w moim interesie, ale także moim obywatelskim obowiązkiem" - podkreślił. Lekarz informował w sierpniu, że domaga się przeprosin oraz 100 tys. zł na rzecz poznańskiego hospicjum.