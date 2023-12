Posłowie PiS wciąż w siedzibie PAP. Pojawili się tam również Kaczyński i Morawiecki

Prezes Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński przekazał w piątek przed południem, że nowy zarząd Agencji pracuje i konsekwentnie wykonuje swoje obowiązki. Marek Błoński został przedwczoraj mianowany na prezesa PAP przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Od środy w siedzibie Agencji są posłowie Prawa i Sprawiedliwości którzy, jak twierdzą, przeprowadzają interwencję poselską.

Według Błońskiego to "akcja mająca na celu utrudnienie pracy nowym władzom spółki". - Powoduje to ograniczenia, ale nie uniemożliwia działania. Zarząd pracuje i konsekwentnie wykonuje swoje obowiązki, także dziś. Z całą pewnością to sytuacja trudna przede wszystkim dla pracowników Agencji, pracujących w bardzo niekomfortowej atmosferze - ocenia nowy prezes PAP. W budynku przebywa wciąż odwołany prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz, który nie zgadza się z decyzją o dymisji.

Kaczyński i Morawiecki w siedzibie PAP

W piątek o godz. 14 w siedzibie PAP pojawili się też były premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Ja się nie zgadzam z samą ideą zmiany w mediach, a jeszcze bardziej nie zgadzam się z tymi metodami - stwierdził prezes PiS w rozmowie z dziennikarzami. Wcześniej Kaczyński spędził tam niemal całą noc z czwartku na piątek. Gdy przed godz. 18 skontaktowaliśmy się z obecnym w siedzibie PAP posłem Jarosławem Sellinem i zapytaliśmy, czy były szef rządu i prezes PiS wciąż są na miejscu, usłyszeliśmy: "nie powiem". Z naszych ustaleń wynika, że do tej pory nie opuścili siedziby PAP.

19 grudnia minister kultury odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze tych spółek, które powołały nowe zarządy. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej.