Akta ws. Kamińskiego i Wąsika przekazane do sądu rejonowego. "Celem wykonania wyroku"

Akta dotyczące Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zostały przekazane do sądu pierwszej instancji w środę. "Sąd Rejonowy został zobowiązany przez Sąd Okręgowy do wykonania wyroku (czyli zatrzymania skazanych Wąsika i Kamińskiego) w ciągu 3 dni" - przekazał na portalu X mec. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Zobacz wideo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Sejmie. Posłowie PiS przywitali ich brawami

Nie jest jednak pewne, czy i kiedy obaj politycy rozpoczną odbywanie kary. - Powstaje pytanie, które jeszcze dotychczas nie jest rozstrzygnięte przez przepisy, bo takiego precedensu nie było, czy ich jeszcze chroni immunitet poselski, czy nie. Więc podejrzewam, że żeby tutaj nie powstał spór, sąd wykonawczy poczeka, aż zostanie to rozstrzygnięte i dopiero potem przystąpi do wykonywania wyroku - skomentował w rozmowie z RMF FM mec. Jacek Dubois.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani prawomocnym wyrokiem

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał w czwartek postanowienia ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ma to związek ze środowym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał tych polityków na kary dwóch lat więzienia (wyroki usłyszało również dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA). Orzeczenie jest prawomocne. Zgodnie z Konstytucją i Kodeksem wyborczym, mandat poselski wygasa, gdy dana osoba zostaje skazana na karę więzienia za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Parlamentarzyści mają prawo złożyć odwołanie do Sądu Najwyższego, który wyda opinię w ciągu kilku najbliższych dni.

Prezydent Andrzej Duda jest natomiast zdania, że nie ma przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów. Uzasadnia to tym, że po wyroku pierwszej instancji zastosował wobec Kamińskiego i Wąsika prawo łaski. Zrobił to jednak jeszcze zanim posłowie PiS zostali skazani prawomocnie.

Przypomnijmy, w 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę w CBA Macieja Wąsika na trzy lata więzienia. Usłyszeli wyroki między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w 2007 roku, w sprawie tak zwanej afery gruntowej. Przed rozpatrzeniem apelacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie prezydent Andrzej Duda w listopadzie 2015 roku ułaskawił nieprawomocnie skazanych. W 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych.

Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik pojawili się w czwartek na sali plenarnej w Sejmie. "Wąsik i Kamiński złamali wczoraj zakaz sądowy pełnienia funkcji publicznych, czyli popełnili przestępstwo z art. 244 kk. Zagrożone 5 latami pozbawienia wolności. Składam zawiadomienie" - zapowiedział w piątek na portalu X Roman Giertych.