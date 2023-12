Interwencja policji wobec pani Joanny z Krakowa. Jest decyzja prokuratury ws. śledztwa

Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących decyzji o odmowie śledztwa. Na pytanie o przyczyny, rzeczniczka Magdalena Czołnowska poinformowała naszą redakcję, że "takie były ustalenia postępowania sprawdzającego". - Decyzja jest nieprawomocna, będzie się jeszcze nad nią zastanawiał sąd - usłyszeliśmy. Postępowanie było prowadzone pod kątem art. 231 § 1 kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia.

Zobacz wideo Joanna Mucha: Kraj, w którym nie można dokonać aborcji gdy płód ma wady letalne, skazuje kobiety na tortury (wypowiedź z 21 listopada)

- Absolutnie nie zgadzam się z decyzją prokuratury, dlatego złożyłam zażalenia w imieniu p. Joanny i ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który też składał kilka miesięcy temu zawiadomienie w tej sprawie. Podstawowym błędem pani prokurator, która odmówiła wszczęcia śledztwa, jest uznanie, że policja miała prawo kontynuować swoje czynności wyjaśniające, które, moim zdaniem, były bezprawne i uwłaczające godności mojej klientki - mówi w rozmowie z Gazeta.pl mec. Kamila Ferenc.

Jak podkreśla prawniczka, "od początku policja miała informacje, że jej klientce nic nie grozi". - Pani Joanna nie zamierzała też popełnić samobójstwa. Było co najwyżej podejrzenie myśli samobójczych. Policjanci zeznali, że po przyjeździe do mieszkania mojej klientki otworzyła im sama, nic jej nie zagrażało. Ustalili też, że nie doszło do próby samobójczej - zaznacza.

- Od razu otrzymali również informację, że moja klientka 1,5 tygodnia wcześniej sama wykonała u siebie aborcję. Sama kupiła tabletki, sama je zażyła. Nikt jej nie pomagał, więc nie doszło do przestępstwa polegającego na pomocy w przerwaniu ciąży. Od początku policja wiedziała, że nie doszło do żadnego przestępstwa. Czego więc funkcjonariusze szukali? W jakim celu mieli podejmować działania? Nie musieli tego robić - mówi nam mec. Kamila Ferenc. Według prawniczki "znamienne jest, że do dziś dnia nikomu nie postawiono zarzutów, a minęło już pół roku od zdarzenia".

Adwokatka przypomina, że pani Joanna była pod opieką ratowników medycznych. - Policja powinna była odczekać, aż z moją klientką będzie już dobrze pod kątem zdrowotnym, potem ją wezwać, jak zresztą później zrobiono. Moja klientka przekazała potem policjantom, grzecznie i spokojnie, bez żadnych oporów, screeny z zamawiania tabletek - wskazuje.

- Policjanci mogli to wszystko wykonać później, a nie w trakcie udzielania pomocy medycznej, gdy była w stresie. Postawiono ją w krzyżowym ogniu pytań. Tuż po badaniu ginekologicznym doszło do rewizji nago. Moja klientka zbuntowała się, gdy kazano jej zdjąć majtki, kucnąć i kaszlnąć. Policjantki twierdzą, że tego nie pamiętają. To ewidentna linia obrony z ich strony. Prokuratura przesłuchała policjantów, ale nie przesłuchała lekarzy, którzy byli świadkami tego zdarzenia. To ewidentny błąd. Ponadto policjanci mówili podczas przesłuchań rzeczy, które świadczyły na ich niekorzyść, ale pani prokurator tego nie zauważyła - tłumaczy mec. Kamila Ferenc. Według prawniczki "znamienne jest, że do dziś dnia nikomu nie postawiono zarzutów, a minęło już pół roku od zdarzenia".

Interwencja policji wobec pani Joanny z Krakowa

Pani Joanna to bohaterka materiału, który w lipcu wyemitowano w "Faktach" TVN. Kobieta zamówiła przez internet tabletki poronne. Jak wyznała dziennikarzom stacji TVN, zdecydowała się na taki krok, bo ciąża, o której marzyła, miała zagrażać jej zdrowiu. Pani Joanna kilka dni po ich zażyciu skontaktowała się z psychiatrką. Ta zadzwoniła natomiast na numer alarmowy, ponieważ miała uznać, że zachodziło podejrzenie, że kobieta może targnąć się na życie. Wspomniała również o przeprowadzonej przez pacjentkę aborcji. Wtedy w domu kobiety zjawili się medycy i policja.

- Czterech mężczyzn pilnowało jednej, przestraszonej kobiety. Utworzyło kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił w rozmowie z "Faktami" TVN lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego w Krakowie, do którego trafiła pani Joanna.

Po tych wydarzeniach pani Joanna została przetransportowana na oddział ginekologiczny w innym szpitalu. - Do tej pory nie rozumiem, czemu znalazłam się na oddziale ginekologicznym. Aborcja farmakologiczna, którą wykonałam, mi nie zagrażała. Nie potrzebowałam tego rodzaju opieki - powiedziała. Relacjonowała, że dwie funkcjonariuszki kazały jej się rozebrać, "robić przysiady i kaszleć".

Stanowisko policji ws. interwencji wobec pani Joanny

Do sprawy odniosła się Komenda Główna Policji. KGP przekonywała, że jej interwencja w szpitalu w Krakowie wobec pacjentki, która wcześniej zażyła tabletkę wczesnoporonną, była następstwem zawiadomienia o możliwej próbie samobójczej. W oświadczeniu czytamy, że "interwencja policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia". KGP dodała, że kobieta "przyznała, że zażyła środki zakupione przez internet, odmówiła jednak przekazania szczegółów dotyczących tego zakupu".

"W tej sytuacji, zgodnie z obwiązującym prawem (art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne - nielegalny obrót produktem leczniczym), Policja musiała zabezpieczyć nośniki (telefon komórkowy oraz laptop), z których dokonano transakcji, aby pozyskać informacje na temat osoby, rozprowadzającej produkty, mogące zagrażać życiu lub zdrowiu innych osób" - podała KGP.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem [LINK: https://zwjr.pl/z-jakiego-powodu-tutaj-jestes] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.