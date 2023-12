Kaczyński rozważa odwołanie Matyszkowicza. "Chce mieć w TVP fightera"

W minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, które powołały nowe zarządy spółek. Jak podano w komunikacie resortu, "konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przywrócenia ładu prawnego, oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej". Podstawa prawna jest co najmniej wątpliwa. Obóz PiS uznaje to za "zamach" na TVP.

Jarosław Kaczyński nie jest zadowolony z tego, jak przebiega obrona TVP. Wedle informacji Gazeta.pl, jest gotowy doprowadzić do wymiany tego, aby ktoś inny - a nie Mateusz Matyszkowicz - stanął na czele tejże obrony jako prezes TVP uznawany przez obóz PiS.

Na kogo by chciał zmienić Matyszkowicza? - Kaczyński chce mieć w TVP fightera - odpowiada zorientowana osoba.

Wedle naszych informacji rozważanych jest kilka osób. Jest wśród nich trzech liderów protestu przy Placu Powstańców (tam powstawały "Wiadomości" i TVP Info): Michał Adamczyk, Samuel Pereira, Marcin Tulicki. A także były szef TAI Jarosław Olechowski, zaufany człowiek Jacka Kurskiego, byłego prezesa TVP.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński chce prowadzić najtwardszą obronę TVP, która dotychczas była medialnym ramieniem PiS. Jednocześnie na Nowogrodzkiej są rosnące pretensje do Mateusza Matyszkowicza (wedle rządy byłego, a wedle PiS obecnego prezesa TVP) o to, że takiej obrony nie prowadzi. Znamienne są tu rzucone - z pretensją - w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej słowa posła PiS prof. Ryszarda Terleckiego: - Gdzie jest Matyszkowicz?

Matyszkowicz - przekonują rozmówcy z jego otoczenia jak i jego wrogowie - wolałby oddać władzę nad TVP bez przepychanek, bo odbicie TVP przez nominatów nowego rządu uznaje za nieuchronne. A także z powodów osobistych.

Wedle naszych informacji Jarosław Kaczyński i Mateusz Matyszkowicz odbyli wczoraj rozmowę. Nasi rozmówcy znający jej kulisy twierdzą, że Kaczyński jest gotowy doprowadzić do odwołania Matyszkowicza przez Radę Mediów Narodowych.

W Radzie tej PiS ma większość - trzy z pięciu głosów. Rada - zgodnie z ustawą, choć ta jest wątpliwa konstytucyjnie - powołuje szefostwa mediów publicznych, w tym TVP. Rada nie uznaje wcześniejszego odwołania Matyszkowicza przez ministra kultury. Ale Matyszkowicza decyzją Rady odwoływać nie chcą jej szef Krzysztof Czabański i obóz premiera Mateusza Morawieckiego.

Wedle naszych informacji argumentacja z kręgu premiera jest taka, że tylko Matyszkowicz jest wpisany do KRS jako prezes TVP. Jeśli Rada Mediów Narodowych odwołałaby Matyszkowicza i podjęła uchwałę o powołaniu innego prezesa TVP, a sąd odmówiłby później wpisania go do KRS, to obóz PiS straci jakąkolwiek podstawę do walki o TVP.