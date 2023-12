Od kilku dni trwa rewolucja w mediach publicznych, przeprowadzana przez nowy rząd. W czwartek na antenie Telewizji Polskiej po raz pierwszy wyemitowano nowy program informacyjny o nazwie "19:30", który zastąpił "Wiadomości". W środę z kolei minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Tego samego dnia kanał i strona internetowa TVP Info przestały działać. W gmachu TVP nieustannie protestują pracownicy stacji, którzy tworzyli "starą" telewizję, sprzyjającą obozowi PiS.

Pracownicy telewizji Sakiewicza boją się o swoją przyszłość. "Nikt do końca nie wie, co będzie"

Obecnie do TV Republika przeszło wielu pracowników TVP, między innymi Michał Adamczyk i Michał Rachoń, który przeniósł swój program "Jedziemy" do prawicowej stacji. Jeden z pracowników TV Republiki w rozmowie z Plejadą ujawnił, jakie panują nastroje w stacji.

- Nikt do końca nie wie, co będzie. Obecni pracownicy TV Republika nie wiedzą, czego się mogą spodziewać. Duża część osób drży o swoje stanowiska. Niektórym znanym twarzom stacji i nie tylko już obcięto dyżury - mówił w rozmowie z Plejadą jeden z pracowników TV Republika.

Dodał także, że oglądalność stacji Tomasza Sakiewicza znacznie wzrosła. - Oglądalność Republiki wskoczyła z 0,2 proc. udziału w rynku do ponad 2 proc. To ogromny przeskok. Myślę, że dzięki temu nowi pracownicy nie będą musieli się martwić o wypłaty, co zawsze było problemem stacji - stwierdził rozmówca.

5210 proc. O tyle wzrosła oglądalność jednej z prawicowych stacji po wyłączeniu TVP Info

Jak pisaliśmy, TV Republika i Telewizja wPolsce.pl zaliczyły rekordowe wyniki oglądalności, po tym jak nowe władze przejęły media publiczne - wyliczyły Wirtualne Media. Spore wzrosty odnotowały również mainstreamowe stacje telewizyjne.

W środę wśród stacji newsowych największą oglądalność miał TVN24. Średni dobowy udział kanału wyniósł 11,32 proc., co stanowi wynik o 97,90 proc. wyższy niż średni w okresie od 1 stycznia do 19 grudnia, wynika z danych Nielsen Audiencie Masurement, do których dotarł portal wirtualnemedia.pl. Potężne wzrosty wyśrubowały też inne media. Drugi na liście Polsat News miał wynik wyższy o 142,5 proc., co w środę dało mu 4,26 proc. udziałów w rynku.

TV Republika wskoczyła na trzecie miejsce. Wynik wyższy o 2510 proc. od przeciętnego jest najlepszy w historii i dał prawicowej stacji 2,61 proc. udziału w rynku. Kanał w środę nadawał specjalną audycję z udziałem osób, które pracowały przy dawnych "Wiadomościach". Obejrzało go 560 tys. widzów, co oznacza rekord TV Republika pod względem oglądalności pojedynczej audycji.

Rekordowy wynik zaliczyła też Telewizja wPolsce.pl, choć ogółem miała tylko 0,15 proc. całkowitej oglądalności. Wzrost o 400 proc. dał stacji siódme miejsce w zestawieniu. Wyraźnie przegrała z TVP Info, które uplasowało się jedną lokatę wyżej z 0,87 proc. udziału w rynku. To spadek o 82,87 proc. W panelu NAM monitoring obu stacji wykazywał widownię do godz. 11.18, czyli do momentu zakończenia nadawania.

KRRiT apeluje do premiera Donalda Tuska

W piątek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamieściła na swojej stronie apel do premiera Donalda Tuska o zatrzymanie działań podjętych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wobec mediów publicznych. Nazwano je bezprawnymi i wezwano do przywrócenia ładu prawnego i stosowania obowiązującego prawa w zakresie wyboru władz mediów publicznych. Członek KRRiT Tadeusz Kowalski poinformował, że zagłosował przeciwko temu stanowisku.

W przesłanym oświadczeniu podkreślił, że kompetencje do uznania działań ministra kultury i dziedzictwa narodowego za bezprawne ma jedynie niezawisły sąd. "Nie jest także rolą niezależnego regulatora rynku zaskarżanie decyzji Walnego Zgromadzenia spółek mediów publicznych, tym bardziej że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustawą o Radzie Mediów Narodowych z 26 czerwca 2016 r. została pozbawiona kompetencji w zakresie powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych tych spółek. Regulator zatem działa w granicach obowiązującego go w tej kwestii prawa" - napisał Tadeusz Kowalski.

