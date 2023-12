Komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych zdecydowała w piątek 22 grudnia o powołaniu w charakterze świadków między innymi Jarosława Kaczyńskiego i Michała Dworczyka. Wniosek w tej sprawie przedstawił jej wiceprzewodniczący Bartosz Romowicz z Polski 2050.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Powołano świadków

Jak mówił Romowicz, Jarosław Kaczyński zostanie wezwany, ponieważ jest prezesem PiS, na którym opierała się wtedy większość rządowa. Jako świadek ma wystąpić przed komisją także ówczesny minister cyfryzacji Marek Zagórski, w związku z udziałem resortu w pozyskiwaniu danych od samorządów oraz prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, który składał zawiadomienia do prokuratury w sprawie wyborów korespondencyjnych.

Wśród świadków, powołanych przed komisję znaleźli się też były koalicjant PiS Jarosław Gowin, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak i były prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

Wiceprzewodniczący komisji z PiS Waldemar Buda chciał, aby przed komisją stawiła się także obecna marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, ale komisja odrzuciła ten wniosek. Poseł uzasadniał go faktem istnienia wypowiedzi kandydatki na prezydenta, które jego zdaniem wskazują na to, że wpływała na proces przeprowadzania wyborów. Chodzi między innymi o stwierdzenie "wywaliłam wybory kopertowe".

Waldemar Buda na świadka zgłosił także obecnego ministra aktywów państwowych Borysa Budkę, ale wniosek też został odrzucony. Wcześniej komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku przedstawiła plan prac.

Złożono wniosek dotyczący korespondencji Dworczyka, Sasina i Morawieckiego

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej złożył także wnioski do prokuratora generalnego z żądaniem zabezpieczenia korespondencji e-mail osób zaangażowanych w przygotowanie tych wyborów.

W Sejmie w piątek odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji, w ramach którego jej członkowie składali wnioski dotyczące dokumentacji, mającej być przedmiotem prac komisji. Wniosek złożył między innymi Jacek Karnowski. Jak mówił, chodzi o korespondencję ministra Michała Dworczyka, ministra Jacka Sasina i premiera Mateusza Morawieckiego w okresie od 5 lutego do 12 lipca 2020 roku.

Wiceprzewodniczący komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda wystąpił z wnioskiem o zwrócenie się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia o przekazanie akt sprawy prowadzonej po rozpoznaniu zażalenia Najwyższej Izby Kontroli, w którym zostało utrzymane w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów korespondencyjnych.

Jak mówił Buda, kluczowe jest rozpoczęcie prac komisji od akt tego postępowania i przeanalizowanie orzecznictwa, które w tym zakresie zapadło pomimo zażalenia NIK. - Prawomocnie sąd umorzył postępowanie w tej sprawie, wobec tego jest to kluczowy dowód, w dodatku pochodzi sprzed kilkunastu dni - mówił poseł. Oprócz tego złożono także między innymi 19 wniosków o dostęp do dokumentów do Kancelarii Premiera i 9 wniosków do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Podczas posiedzenia komisji doszło również do awantury. - Ja bym poprosiła, żeby zaprotokołować to, co się wydarzyło kilka minut temu. Pan poseł Jabłoński trzykrotnie powtórzył "pani Filiks będzie tego żałowała". Zapytałam, czy mnie straszy, powiedział, że tak i że będę tego żałowała - mówiła posłanka. - Więcej w artykule poniżej:

