Rząd zajmie się przeniesieniem środków z TVP na onkologię dziecięcą. Tusk: Pragnę uspokoić

Informację tę Donald Tusk przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Zainteresowanych pragnę uspokoić: sprawą Funduszu Kościelnego oraz przeniesienia środków z TVP na onkologię dziecięcą zajmiemy się w najbliższą środę na Radzie Ministrów" - napisał w serwisie X.

REKLAMA

Zobacz wideo Posłowie PiS zagłuszyli Giertycha i wymusili przerwanie obrad. Hołownia bezradny

Minister finansów: Pieniądze dla TVP zostały wstrzymane

Przypomnijmy, we wtorek Donald Tusk po pierwszym posiedzeniu rządu zapowiadał, że media publiczne nie otrzymają dofinansowania z budżetu, do momentu ich uzdrowienia. Później okazało się, że w ustawie okołobudżetowej na 2024 rok zapisano aż 3 mld zł, między innymi dla TVP. Minister Finansów Andrzej Domański tłumaczył później w mediach, że tych pieniędzy telewizja wcale nie musi dostać. - Pieniądze dla mediów publicznych, dla TVP zostały wstrzymane. Powiem to jasno i wyraźnie - żadna złotówka w ramach tego, co mamy tutaj zapisane w budżecie, a dokładniej mówiąc, żadna obligacja do TVP nie popłynie. Wszyscy wiemy dlaczego, przez ostatnie osiem lat widzieliśmy tę fabrykę kłamstwa - zadeklarował na antenie TVN24.

- Dokonamy audytu TVP. Zobaczymy, jakie można zrobić tam oszczędności i wtedy będziemy podejmować potencjalne dalsze kroki. Natomiast jest dla mnie ewidentne, że oszczędności w TVP są niezbędne i możliwe. Ale dopiero po audycie będziemy dokonywać kolejnych kroków - mówił minister finansów.

Fundusz Kościelny zostaje? Rekordowa kwota

Likwidacja Funduszu Kościelnego była jednym z 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. W budżecie zapisano jednak na ten cel rekordowe 257 mln zł. Andrzej Domański podkreślił, że ich postulat nie znalazł się w umowie koalicyjnej. - Jako rząd koalicyjny nie mogliśmy skreślić tego funduszu ot, tak, skoro takiego kroku nie ma w umowie koalicyjnej. W tej chwili nie ma zgody w koalicji na likwidację funduszu kościelnego. Były od Trzeciej Drogi zgłaszane zastrzeżenie odnośnie likwidacji funduszu kościelnego. Nie będę zdradzał argumentacji, to jest pytanie do polityków Trzeciej Drogi. KO ma ten punkt w 100 konkretach, natomiast w umowie koalicyjnej tego nie ma i ewentualne zmiany mogą być dokonywane dopiero na poziomie prac parlamentarnych - wyjaśnił minister finansów.

Domański tłumaczył, że wzrost nakładów na Kościół wynika ze wzrostu płacy minimalnej, która przekłada się na wyższe składki. - Fundusz kościelny w zdecydowanej większości odpowiada za odprowadzanie składek duchownych - mówił Domański. Stwierdził też, że wysokość dopłaty może zostać ograniczona na etapie prac parlamentarnych

***