Jarosław Kaczyński po raz kolejny wypowiedział się na temat sytuacji w mediach publicznych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił wywiadu Radiu Wnet.

Jarosław Kaczyński o zmianach w TVP: Gdybym był prezydentem, znalazłbym sposób

- Telewizja Polska jest przejmowana w sposób całkowicie bezprawny przez obecne władze, podejmowana jest próba przejęcia. Obecne władze nie ukrywają, że z ich punktu widzenia krytyka władzy, w tym wypadku krytyka ich władzy, jest niedopuszczalna - mówił Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem cała "operacja" została zaplanowana "bardzo precyzyjnie". - Mamy taką sytuację, która ma doprowadzić do utrwalenia tej władzy i - co jest najgorsze - do zrealizowania projektu, który funkcjonuje w UE i który jeśli chodzi o Polskę ma doprowadzić do całkowitego utracenia suwerenności, niepodległości i w istocie staniemy się terenem zamieszkiwania Polaków zarządzanym z zewnątrz, a dokładnie z Brukseli, a jeszcze dokładniej z Berlina - stwierdził prezes PiS.

- Gdybym jakimś cudem był w tym momencie prezydentem, to znalazłbym sposób na rozwiązanie tej sprawy w taki sposób, że telewizja publiczna nadawałaby te same programy co zwykle, nadawaliby je ci sami ludzie, a ci, którzy podjęli próbę wycinkowego zamachu stanu, bardzo by żałowali tej decyzji - powiedział polityk.

Kaczyński o zmianach w TVP: Ci ludzie powinni być trwale wyeliminowani z życia publicznego

W czwartek z kolei Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu TV Republika. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że osoby odpowiedzialne za ostatnie zmiany w mediach publicznych powinny ponieść konsekwencje. - Mamy z jednej strony odpowiedzialność polityczną, ale w tym wypadku mamy do czynienia także z wieloma deliktami o charakterze karnym i one też powinny znaleźć swój finał w sądzie. W moim przekonaniu także w skazujących wyrokach - mówił. Jak dodał Kaczyński, "przede wszystkim ci ludzie powinni być trwale wyeliminowani z życia publicznego".

- A przedtem odbyć odpowiednie kary, bo po prostu złamali prawo i to sposób wyjątkowo społecznie groźny, bo uderzyli w polską demokrację, uderzyli w prawo obywateli, bo prawo do pluralizmu, do wyboru mediów jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, jednym z podstaw demokracji i, w związku z tym, tego rodzaju przestępstwa, powinny być karane z najwyższą surowością - zaznaczył Kaczyński.

Jarosław Kaczyński mówił także, że partia, która "była konkurencją wobec Prawa i Sprawiedliwości, w pełni wpisywała się w politykę niemiecką". - Ale to oznacza, także i w politykę rosyjską, bo te dwa kraje bardzo chciały ze sobą ściśle współpracować po to, żeby dominować w tej części Europy, ale i w całej Europie, a z czasem wyprzeć z Europy Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o Niemcy, to w sposób całkowicie nieuzasadniony uzyskać pozycję mocarstwa światowego, a ci, którzy dzisiaj rządzą i 8 lat przedtem także rządzili Polską, w ten plan się całkowicie wpisywali dla własnych korzyści - powiedział.