W mediach społecznościowych posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks pojawiła się seria wpisów, opisujących atak, jakiego miała dopuścić się na nią w restauracji sejmowej parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości. Filiks nie podała personaliów agresywnej posłanki, jednak już kilka dni później na platformie X Iwona Arent z PiS o napaść oskarżyła posłankę KO.

Awantura w sejmowej restauracji. Magdalena Filiks: Pani poseł wpadła w szał

Według relacji posłanki Magdaleny Filiks do awantury doszło w poniedziałek (18 grudnia) w sejmowej restauracji. Posłanka PiS miała podejść do niej, gdy spożywała obiad. "Kobieta, do której nie skierowałam nawet jednego zdania (jadłam obiad) wykrzyczała w restauracji sejmowej obelgi, krzycząc o moim dziecku w obecności świadków. Kiedy jej zwróciłam uwagę, że to przekroczenie wszelkich granic, zaczęła krzyczeć, że jej syna też ktoś atakował. Szok" - napisała posłanka KO.

W kolejnym wpisie podziękowała za wsparcie pracownikom restauracji oraz politykom Konfederacji, którzy "pomogli jej dojść do siebie". Kiedy internauci wprost zapytali, czy sytuacja dotyczy posłanki Arent, Magdalena Filiks odpowiedziała: "Nie myślę nawet wymieniać tego nazwiska - jak żyję nie spotkałam się z taką patologią. Pani poseł wpadła w szał, bo zaśmiałam się na informację o tym, że wyłączyli sygnał TVP. Wpadła w szał i krzyczała o moim synu w restauracji tak głośno, że zeznają to nawet pracownicy Sejmu" - podkreśliła.

"Wrzeszczała na całą restaurację sejmową 'z czego się śmiejesz idiotko - gdybyś się dzieckiem zajmowała, to byś je miała'. Przyznaję, udźwignęłam potworną falę hejtu - ale nigdy nic podobnego nie przydarzyło mi się w realnym świecie, i to w pracy, i to ze strony posłanki ma Sejm" - dodała Filiks w kolejnym wpisie.

Poinformowała również, że w przyszłym tygodniu skieruje wniosek do sejmowej komisji etyki wobec posłanki PiS. Podziękowała po raz kolejny posłowi Konfederacji "za ludzką przyzwoitość i gotowość zeznań przed komisją". "Trzeba mieć jednak tupet, żeby napaść człowieka i udając ofiarę, oskarżyć go o swoje własne czyny. PiS" - dodała na zakończenie.

Iwona Arent odbija piłeczkę: Magdalena Filiks powiedziała do mnie "Ty sz**to"

Na odpowiedź posłanki PiS Iwony Arent nie trzeba było długo czekać. Mimo że nie została wymieniona w oskarżeniach Filiks wprost, przedstawiła wydarzenia w sejmowej restauracji w zgoła odmienny sposób. "Właśnie przeszła w Sejmie koło mnie posłanka PO Magdalena Filiks i powiedziała do mnie 'Ty sz**to, wychowuj swojego syna psychola' i to powiedziała matka, która straciła syna, bo popełnił samobójstwo. Współczuję pani poseł, ale sama pani wie, że nienawiść doprowadza do tragedii" - napisała Arent. Jej wpis spotkał się z ogromnym oburzeniem internautów, którzy zarzucili posłance pisanie nieprawdy.

"Proszę udowodnić, że tak było. Na pewno ma pani nagrania. Bo na przykład nagrania, jak pani syn znęca się nad konkubiną, są dostępne w internecie", "a jakieś dowody? Jacyś świadkowie? Bo rozumie pani, że wiarygodność posłanki PiS, która parę m-cy przed wyborami deklarowała wycofanie się z polityki wz z zachowaniami syna...a teraz siedzi w ławach poselskich...jest zerowa", "Napisać można wszystko", "Jakieś dowody? Czy tylko zwykle pomówienie?" - pisali użytkownicy platformy X.

Syn posłanki Arent jest oskarżony o brutalne pobicie byłej dziewczyny

Przypomnijmy, syn posłanki PiS Iwony Arent jest oskarżony o brutalne pobicie byłej partnerki Pauliny C. Nagranie z tego ataku wyciekło do internetu. Paulina C. zeznała, że była bita przez mężczyznę pięściami po twarzy, uderzana otwartą ręką w twarz, a także kopana w głowę. 29-letniemu Michałowi A. w ataku pomagała Magdalena T.

W efekcie mężczyzna stanął przed sądem oskarżony o brutalne pobicie i naruszenie nietykalności cielesnej kobiety. Proces ruszył w połowie grudnia. Magdalena T. przyznała się do winy, wyraziła żal i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. W związku z tym została skazana na pół roku prac społecznych. Michał A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W jego sprawie będzie prowadzone odrębne postępowanie. Grożą mu trzy lata więzienia.

Gdy tylko sprawa ujrzała światło dzienne (w czerwcu 2023 r.) posłanka Iwona Arent początkowo podkreślała w rozmowie z mediami, że "jej syn to dorosły człowiek, prowadzi samodzielne życie i nie jest osobą publiczną". - Nie mieszam się do tej sprawy. (...) On nie przyznaje się do pobicia. Twierdzi, że dokonała go ta druga osoba. Ta dziewczyna go okradła, więc spotkał się z nią i zażądał zwrotu pieniędzy. Poniosły go nerwy, szarpnął ją za włosy i opluł, ale nie uderzył - stwierdziła. Ale kilka godzin później wydała oświadczenie: "Poświęcenie trudnym sprawom rodzinnym uniemożliwia mi prowadzenie działań społecznych i wymaga ode mnie skupienia się wyłącznie na roli matki". Po czym Arent zapowiedziała, że zawiesza swoją aktywność polityczną."

Jej polityczna przerwa trwała zaledwie trzy tygodnie. Po tym czasie Arent powróciła, prowadziła kampanię wyborczą i wzięła udział w jesiennych wyborach parlamentarnych, gdzie zdobyła mandat poselski.

Śmierć syna posłanki Magdaleny Filiks

Przypomnijmy też, do jakich dramatycznych wydarzeń odwoływała się posłanka PiS w restauracji sejmowej. Pod koniec grudnia 2022 roku Radio Szczecin opublikowało informację o działaczu PO skazanym za podanie narkotyków oraz molestowanie seksualne osób nastoletnich. Zawarte w tekście informacje pozwalały na jednoznaczną identyfikację ofiary byłego samorządowca, 15-letniego syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Dwa miesiące później, w lutym, niespełna 16-letni chłopak popełnił samobójstwo.Od tamtego czasu posłanka mierzyła się z hejterami i publikacjami, które rzekomo miały "ujawniać" szczegóły z życia rodzinnego posłanki i zostały zdementowane przez Filiks.