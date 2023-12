Przewodniczący komisji śledczej - potocznie zwanej "do spraw wyborów kopertowych" - przedstawił jej członkom plan pracy. - Chce powiedzieć jasno i precyzyjnie, dlaczego ta komisja została powołana - rozpoczął Dariusz Joński. - Po pierwsze zbadanie legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina i podległych im funkcjonariuszy publicznych - wymieniał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Awantura podczas komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. "Absolutna hucpa", "będziecie żałowali"

Joński mówił także, że komisja będzie badać działania Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jak przekazał poseł, komisja podczas prac zwróci się między innymi do prokuratury, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli i prokuratora generalnego.

- Ja chciałbym zgłosić wniosek, żebyśmy przegłosowali ten plan pracy - odezwał się nagle Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. - Chcemy uzupełnić harmonogram, rozmawiać o jego sensie i tak dalej - dodał. Wniosek przeciwny złożył Paweł Jabłoński. - Chcecie zamknąć dyskusję przed jej rozpoczęciem? - pytał Jabłoński. - Kto z państwa jest za tym, aby zakończyć dyskusję i przejść do głosowania? - zapytał członków komisji Joński. - Panie przewodniczący, ale chce się wypowiedzieć na temat planu i propozycji jego uzupełnienia - odparł Buda. - Jak pan wie, nie mogę łamać regulaminu, został złożony wniosek formalny, muszę go przegłosować - mówił przewodniczący.

- Chcemy rozmawiać na temat harmonogramu, a państwo bez dyskusji chcą zamknąć przygotowany przez siebie harmonogram? To jakiś żart - dopytywał poseł PiS. - Państwa postępowanie jest antydemokratyczne - wtrącił inny poseł PiS. - To absolutny skandal - grzmiał z kolei Przemysław Czarnek. - Absolutny skandal, łamanie demokracji - mówił Mariusz Krystian z PiS. - Państwo nawet nie chcecie dyskutować, ja wiem, że macie większość, ale dyskutujcie - dodał Czarnek i oświadczył, że posłowie PiS nie biorą udziału w głosowaniu. - To absolutna hucpa! Dramat! - krzyczał Krystian.

- Nikt z państwa nie złożył żadnej propozycji do planu prac, może nie mieliście czasu. Powiem więcej, przedłużyłem do godziny 8:00, ale nie wpłynęły żadne propozycje do planu pracy - mówił Joński, informując, że komisja przechodzi od następnego punktu.

Filiks: Proszę zaprotokołować, że poseł Jabłoński mówił, że "będę tego żałowała"

- Ja dzisiaj złożyłem wniosek na prezydium o rozszerzeniu planu prac, nie został on przyjęty. Proszę o głosowanie nad moją propozycją - odparł Buda, który zaczął ją przedstawiać. - Momencik. Plan prac jest przegłosowany. Pan nie rozumie, że jesteśmy w innym punkcie - wtrącał się Joński. Buda rzucił kartkami na stół przed przewodniczącym. - Proszę mi nie rzucać. Bez nerwów - uspokajał Joński.

- Dałem państwu trzy dni, powiedzieliście, że chcecie pracować. Po czym nikt z państwa nie przedstawił planu pracy. Przyszedł dziś pan Buda, zgłosił jedną poprawkę, została odrzucona, bo nie dotyczyła zakresu [prac komisji - red.] - wyjaśniał Joński.

W pewnym momencie głos zabrała Magdalena Filiks. - Ja bym poprosiła, żeby zaprotokołować to, co się wydarzyło kilka minut temu. Pan poseł Jabłoński trzykrotnie powtórzył "pani Filiks będzie tego żałowała". Zapytałam, czy mnie straszy, powiedział, że tak i że będę tego żałowała - mówiła posłanka. - W trybie sprostowania: potwierdzam, wszyscy państwo, którzy prowadzicie to w taki sposób, będziecie żałowali. (...) Tak potwierdzam, będziecie tego żałowali. Proszę zaprotokołować - odparł Jabłoński.

