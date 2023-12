Morawiecki skarży się na Tuska po angielsku. Dotąd oburzał się, gdy to PO "donosiła" na Polskę

Mateusz Morawiecki udostępnił w mediach społecznościowych nagranie dot. nowego rządu. Co ciekawe, w jednej wersji polityk PiS przemawia w języku angielskim. - Minął zaledwie tydzień od przejęcia władzy przez Donalda Tuska, a jego rząd już demoluje podstawy prawa w obszarze wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa oraz różnorodności mediów - mówi.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak, Suski i Macierewicz w natarciu na Hołownię! "Jest pan oszustem!"

- Podejmowane przez obecną większość sejmową działania nie są zgodne z polską konstytucją i obowiązującym prawem. Minister sprawiedliwości podważa status sędziów, chociaż zostali powołani zgodnie z prawem i mianowani przez prezydenta RP. Grozi nam anarchia w sądach powszechnych i brak ochrony praw obywatelskich - twierdzi Morawiecki. - Nowy minister kultury siłowo zmienia władze w mediach publicznych, całkowicie przy tym omija obowiązujące prawo. Wczoraj milionom Polaków wyłączono sygnał Telewizji Polskiej, wstrzymano emisję programów informacyjnych, uniemożliwiając tym samym dostęp do informacji. Te bezprecedensowe działania występują w Polsce po raz pierwszy od czasów komunizmu. Ostatni raz zdarzyło się to w stanie wojennym w 1981 roku - dodaje.

- Co rząd ma do ukrycia, że podejmuje takie działania? Odpowiedź jest dość prosta. Rząd Donalda Tuska w tym tygodniu wyraził zgodę na wprowadzenie paktu migracyjnego. Jego efekt to możliwość zmuszenia Polski do przyjęcia tysięcy nielegalnych migrantów, bądź zapłacenie surowych kar za ich nieprzyjmowanie. Przeciwko przyjęciu migrantów w referendum opowiedziało się blisko 11 mln Polaków. Dziś wielu z nich nie ma skąd dowiedzieć się o tym, że pakt został przyjęty w Unii Europejskiej przy akceptacji polskiego rządu - podkreśla były premier. Jego zdaniem nowy rząd "zaprzecza wszystkiemu, co obiecywał w kampanii wyborczej", a zamiast prawa i porządku wprowadza "chaos i anarchię". - Zamiast dialogu wybiera użycie siły. Ostrzegaliśmy wszystkich, że pokażą swoją prawdziwą twarz. Apeluję do marszałka Sejmu i premiera Tuska o odstąpienie od tych nielegalnych działań - wzywa na koniec Mateusz Morawiecki.

"Nie ma nic gorszego, niż donosić na własną ojczyznę za granicą". Teraz politycy PiS robią to samo

Pod wpisem natychmiast pojawiły się komentarze o "donoszeniu" na Polskę. Przez kilka ostatnich lat politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzali, że to opozycja "donosi" na Polskę w Brukseli. - Nie ma nic gorszego, zwracam się do posłów Platformy, niż donosić na własną ojczyznę za granicą - powiedział 13 lipca tego roku Morawiecki w Sejmie. - Zdrajcy, zdrajcy! - skandowali parlamentarzyści z jego klubu.

Tygodnik "NIE" odpowiedział byłemu premierowi, przypominając jego inną, podobną wypowiedź. - A my się chcemy w Polsce rządzić po polsku. I nie będziemy słuchać tego, co donosiciele na nas mówią do Brukseli. Nie boimy się tego - grzmiał Morawiecki.

Witek skarży się Jourovej

To już drugi raz w ciągu ostatnich dni, kiedy PiS skarży się na nowe polskie władze. W środę Elżbieta Witek z grupą posłów zatrzymali w Sejmie wizytującą Polskę wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verę Jourovą. - Dzisiaj jest pani w dniu, kiedy dokonał się zamach na media publiczne, na wolność słowa i na demokrację w Polsce. Nie mamy możliwości wypowiedzenia się, ponieważ telewizje komercyjne, prywatne, nie będą transmitowały tego, co się naprawdę w Polsce dzieje - mówiła była marszałkini Sejmu.

Vera Jourova zapewniła, że zapozna się z sytuacją w Polsce oraz wprowadzanymi zmianami. Wtedy do rozmowy włączył się Antoni Macierewicz. - Oczywiście dla nas ważne jest, żeby miała pani świadomość, co się dzieje. Nam nie zależy na jakiejkolwiek interwencji Unii Europejskiej, w jakiejkolwiek sprawie w Polsce. Ale chcemy, żeby miała pani wiedzę i świadomość, w jakiej sytuacji Polacy dzisiaj się znajdują - powiedział.

***