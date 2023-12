List dziennikarzy Radia Gdańsk. "Nie życzymy sobie, aby posłowie PiS występowali w naszym imieniu"

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe władze mediów publicznych. Jeszcze tego samego dnia list otwarty wydali dziennikarze Radia Gdańsk. "My dziennikarze Radia Gdańsk zrzeszeni w Syndykacie Dziennikarzy Polskich wyrażamy poparcie dla zmian dokonywanych w mediach publicznych. Naszym zdaniem są konieczne, czekamy na nie od lat. Mamy dość cenzury, mobbingu, kolesiostwa i wszechobecnej amatorszczyzny, które są znakiem firmowym odchodzącej ekipy" - czytamy.

Dziennikarze Radia Gdańsk: Nie życzymy sobie, aby posłowie PiS występowali w naszym imieniu w obronie mediów publicznych

"Jednocześnie nie życzymy sobie, aby posłowie, działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy występowali w naszym imieniu w obronie mediów publicznych. Nikt po 1989 roku nie przyczynił się bardziej niż oni do ich zdewastowania i upodlenia. Liczymy, że z Radia Gdańsk znikną osoby, które są dyspozycyjne politycznie i nigdy nie były w naszym środowisku nazywane dziennikarzami" - podkreślono w liście. "Wielokrotnie jako Syndykat Dziennikarzy Polskich przy Radiu Gdańsk protestowaliśmy przeciwko wprowadzanym zmianom i decyzjom obecnego kierownictwa, w tym zatrudnianiu i dopuszczaniu do anteny osób z prawomocnymi wyrokami sądowymi. Dysponujemy dowodami, że łamane były zasady pluralizmu i bezstronności. Odmawiano nam możliwości prezentowania stanowisk odmiennych od oficjalnej linii partii rządzącej" - dodano.

"Wierzymy, że Radio Gdańsk odzyska zaufanie i sympatię Słuchaczy. Mamy nadzieję, że nasza stacja wróci na szczyt w badaniach słuchalności. Wierzymy, że dziennikarze w mediach publicznych będą mogli swobodnie wykonywać obowiązki, nie obawiając się o zwolnienie z pracy za rzetelność. Dlatego apelujemy, aby do władz spółek medialnych nie byli powoływani działacze partyjni" - zakończono.

W styczniu 2020 roku dyrektor Radia Gdańsk Mariusz Roman wysłał do pracowników stacji maila, w którym domagał się zwolnienia dwóch dziennikarzy - Artura Kiełbasińskiego i Jarosława Popka - za to, że nie realizują "linii programowej" i mają niewłaściwe "korzenie pracy". Sugerował też, by zastąpić ich "(osobami) godnymi zaufania publicznego". Po opisaniu sprawy przez media Roman przeprosił i stwierdził, że po "przeanalizowaniu na chłodno" treści pisma, sam się z nią nie zgadza. Ostatecznie został jednak odwołany przez prezesa.

