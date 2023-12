We wtorek późnym wieczorem Sejm podjął uchwałę w sprawie mediów publicznych, w której wezwano Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej". Od tego czasu w mediach publicznych - głównie w Telewizji Polskiej - przeprowadzana jest rewolucja.

Zobacz wideo Przejmujący komunikat Błaszczaka: Dlaczego Polacy nie mogli obejrzeć "Teleexpressu", "Panoramy" i "Wiadomości"?

Zmiany w mediach publicznych. Nieoficjalnie: Politycy PiS przyznają, że nie uda im się "obronić" TVP

Wirtualna Polska przekazała, że plan dotyczący ostatnich działań ws. mediów publicznych "miał pełną akceptację Donalda Tuska". Jednakże koalicjanci nie znali jego szczegółów. - Fakt, jedziemy po bandzie. Ale tak trzeba - przyznał przedstawiciel koalicji. - Jak się czyści stajnię Augiasza, to się brudzą ręce - powiedział z kolei jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej.

- Nowa ekipa już praktycznie przejęła budynek. Nie ma już jak zatrzymać zmian. Oni pracują i robią nowe serwisy - mówił rozmówca portalu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbują zatrzymać zmiany w mediach publicznych, między innymi w siedzibie TVP przy ul. Woronicza, mają przyznawać w nieoficjalnych rozmowach, że nie uda im się ich "obronić".

- Nasza początkowa rezygnacja przekuła się w determinację po tym, co zobaczyliśmy - twierdzi jednak jeden z posłów partii Jarosława Kaczyńskiego. A to oznacza, że PiS ostatniego zdania w tej sprawie jeszcze nie powiedział. W tej chwili działania podejmują odpowiednio prezydent Andrzej Duda (głównie listownie) oraz szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski i Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych.

Grabiec: Rząd zamierza prowadzić prace ws. mediów publicznych w sposób transparentny

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zadeklarował w czwartek, że rząd zamierza prowadzić prace nad nowym ładem mediów publicznych "w sposób otwarty i transparentny". Na konferencji prasowej minister mówił, że plan zakłada szeroki udział różnych instytucji i środowisk w konsultacjach projektu reformy. - Głos pana prezydenta będzie miał w tej sprawie również swoje znaczenie, ale liczymy tutaj bardzo na uczestnictwo w tych pracach również przedstawicieli środowiska dziennikarskiego, świata nauki, tych, którzy zajmują się kwestiami wolności mediów. Wiemy, że prace na ten temat toczyły się przez ostatnie osiem lat, wprawdzie nie w Sejmie, ale wiele środowisk pracowało nad tym jak wzmocnić pozycję mediów publicznych po to, żeby mogły być rzeczywiście oknem na świat dla opinii publicznej w Polsce, a nie ekspozyturą rządzącej partii - powiedział szef KPRM.

Jak zaznaczył Grabiec, zanim powstanie ustawa w tej sprawie, konieczne jest "zabezpieczenie należytego funkcjonowania mediów publicznych". Przypomniał, że Sejm 19 grudnia przyjął uchwałę, wzywającą do działań, zmierzających do przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych. To z kolei - wskazywał - skłoniło do działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w konsekwencji prowadząc do zmian w kierownictwie publicznych spółek medialnych.

Kancelaria Andrzeja Dudy: Prezydent jest otwarty na współpracę

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda i premier Donald Tusk, przy okazji Rady Bezpieczeństwa Narodowego, rozmawiali o ewentualnych zmianach ustawodawczych dotyczących mediów publicznych.

Kancelaria przekazała, że prezydent jest otwarty na współpracę w ważnych dla Polski sprawach, ale nie nie zostały mu przedstawione żadne konkretne projekty przepisów. "Rozmowa miała miejsce już po decyzjach ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Ewentualne przyszłe zmiany prawa nie usprawiedliwiają ani nie znoszą skutków rażącego złamania prawa, do którego wczoraj doszło" - czytamy w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP.

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, wypełniając swoje uprawnienia właścicielskie wobec mediów publicznych - spółek skarbu państwa, zmienił ich władze. Minister odwołał dotychczasowych prezesów Telewizji Polskiej Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz ich rady nadzorcze. Powołał nowe rady nadzorcze tych spółek, które powołały nowe zarządy. Tego samego dnia przestała działać TVP Info oraz portal tvpinfo.pl.