Kaczyński nie gryzie się w język. "Ci ludzie powinni być trwale wyeliminowani z życia publicznego"

W czwartek Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu TV Republika. - Ta partia, która była konkurencją wobec Prawa i Sprawiedliwości, w pełni wpisywała się w politykę niemiecką, ale to oznacza, także i w politykę rosyjską, bo te dwa kraje bardzo chciały ze sobą ściśle współpracować po to, żeby dominować w tej części Europy, ale i w całej Europie, a z czasem wyprzeć z Europy Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o Niemcy, to w sposób całkowicie nieuzasadniony uzyskać pozycję mocarstwa światowego, a ci, którzy dzisiaj rządzą i 8 lat przedtem także rządzili Polską, w ten plan się całkowicie wpisywali dla własnych korzyści - powiedział.

Zobacz wideo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Sejmie. Posłowie PiS przywitali ich brawami

Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził też, że osoby odpowiedzialne za ostatnie zmiany w mediach publicznych powinny ponieść konsekwencje. - Mamy z jednej strony odpowiedzialność polityczną, ale w tym wypadku mamy do czynienia także z wieloma deliktami o charakterze karnym i one też powinny znaleźć swój finał w sądzie. W moim przekonaniu także w skazujących wyrokach - oznajmił. Jak dodał, "przede wszystkim ci ludzie powinni być trwale wyeliminowani z życia publicznego". - A przedtem odbyć odpowiednie kary, bo po prostu złamali prawo i to sposób wyjątkowo społecznie groźny, bo uderzyli w polską demokrację, uderzyli w prawo obywateli, bo prawo do pluralizmu, do wyboru mediów jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, jednym z podstaw demokracji i, w związku z tym, tego rodzaju przestępstwa, powinny być karane z najwyższą surowością - zaznaczył Kaczyński.

Kaczyński o wyroku ws. Kamińskiego i Wąsika. "Ci sędziowie sami powinni zasiąść na ławie oskarżenia i bardzo długo pokutować"

Szef PiS odniósł się również do wyroku ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, który uważa za "skandaliczny". Jego zdaniem "ci ludzie nie popełnili żadnych przestępstw, ale z przestępczością walczyli". Jarosław Kaczyński stwierdził bowiem, że swoje działania prowadzili oni z pozwoleniami sądu i prokuratury i "przypisano im przy tym intencje, których nie mieli". - Minister Kamiński, z którym wtedy jako premier rozmawiałem, wiedział, że przeprowadzenie tej akcji może się zakończyć upadkiem naszego rządu i mówiliśmy o sprzeczności między naszymi zasadami a naszym interesem politycznym i wybraliśmy zasady. Minister Kamiński, jak sądzę, był z tego bardzo rad, że zdążaliśmy wybrać zasady. A ja miałem takie przekonanie, że nawet gdybym się na to nie zgodził, to bym i tak by te zasady wybrał - powiedział.

- Sąd z góry założoną intencją skazania działał w taki sposób, że ci sędziowie sami powinni zasiąść na ławie oskarżenia i bardzo długo pokutować za to, co zrobili, także ci, którzy w Sądzie Najwyższym naruszyli konstytucję. Tutaj odpowiedzialność karna jest już dużo trudniejsza do przeprowadzenia, ale odpowiedzialność dyscyplinarna i wyeliminowanie z zawodu jest absolutnie koniecznie. I ci, którzy skazali w drugiej instancji, powinni za to ponieść bardzo daleko idące konsekwencje, też w sferze prawa cywilnego - podkreślił na antenie TV Republika polityk PiS, po czym "z przykrością" stwierdził, że "w polskim sądownictwie działają ludzie, którzy w istocie są przestępcami i powinni zostać tak, jak przestępcy potraktowani".

- Istnieje szerszy problem bardzo głębokiej zarówno strukturalnej, jak i personalnej reformy naszych sądów tak dalekiej, żeby one w gruncie rzeczy w ogóle nie przypominały tych, które są w tej chwili. To powinien być tylko czarny czas i tak powinien być opisywany w historii naszego sądownictwa. Czas, nie lepszy niż ten, może stalinowski, bo bym mocno przesadził, ale ten po 56. roku w polskim sądownictwie - powiedział Kaczyński. Przypomnijmy tylko, że przez 8 ostatnich lat to właśnie ekipa PiS rządziła krajem, a reformy sądownictwa przeprowadzał Zbigniew Ziobro.

