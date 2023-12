Kamiński tłumaczy się ze swojego gestu. "Spontaniczna reakcja na sympatyczne okrzyki"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał w czwartek postanowienia ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ma to związek ze środowym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał tych polityków na kary dwóch lat więzienia. Orzeczenie jest prawomocne. Zgodnie z Konstytucją i Kodeksem wyborczym, mandat poselski wygasa, gdy dana osoba zostaje skazana na karę więzienia za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Parlamentarzyści mają prawo złożyć odwołanie do Sądu Najwyższego.

Prezydent Andrzej Duda jest natomiast zdania, że nie ma przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów. Uzasadnia to tym, że po wyroku pierwszej instancji zastosował wobec Kamińskiego i Wąsika prawo łaski. Zrobił to jednak jeszcze zanim posłowie PiS zostali skazani prawomocnie.

Mariusz Kamiński o geście Kozakiewicza: Spontaniczna reakcja na sympatyczne okrzyki

Podczas czwartkowych obrad w Sejmie na moment przed głosowaniami Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawili się na sali plenarnej. Politycy zostali przywitani przez posłów PiS gromkimi brawami. Niektórzy parlamentarzyści z obecnej koalicji rządzącej zaczęli skandować "do więzienia". Mariusz Kamiński pokazał znak "zwycięstwa", a chwilę zastąpił go tzw. gestem Kozakiewicza.

- To była taka spontaniczna reakcja na sympatyczne okrzyki naszych przeciwników, oponentów politycznych dotyczące mojej obecności, do której mam pełne prawo, bo tak zdecydowali wyborcy w moim okręgu. W moim okręgu [okręg nr 7 w woj. lubelskim - red.] wygrałem wybory, miałem największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów i to mnie uprawnia do bycia tu - mówił w rozmowie z TVN24 Mariusz Kamiński. - Jesteśmy posłami z woli wyborców. Nic tego nie zmieni - dodał.