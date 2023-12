Sejm wybrał członków sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej

Wskutek głosowania w komisji śledczej zasiadać mają: Zbigniew Bogucki, Piotr Kaleta, Daniel Milewski i Andrzej Śliwka (PiS), Maria Małgorzata Janyska, Marek Sowa i Michał Szczerba (KO), Aleksandra Leo (Polska 2050), Mirosław Adam Orliński (PSL) i Krzysztof Mulawa (Konfederacja). Za tak skomponowanym składem komisji głosowało wszystkich 373 posłów obecnych na sali plenarnej.

Pierwsze robocze posiedzenie komisji odbędzie się dziś wieczorem.

Zobacz wideo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Sejmie. Posłowie PiS przywitali ich brawami

We wtorek wieczorem Sejm zdecydował w głosowaniu o przyjęciu projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie tak zwanej afery wizowej. Za głosowało 259 posłów, przeciw było 79, od głosu wstrzymał się jeden. Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość działań, a także występowanie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 20 listopada 2023 roku.

Komisja ds. afery wizowej. Burzliwa debata w Sejmie

W czasie sejmowej debaty poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński mówił m.in., że sprawa musi zostać wyjaśniona. Podkreślił, że komisja śledcza powinna rozszerzyć zakres swych badań i przeanalizować zakres ewentualnych nieprawidłowości systemowo. - My nie pozwolimy Platformie uciec od tych faktów w sprawie wiz - zapowiadał parlamentarzysta, dodając, że będzie to dla polityków większości parlamentarnej "trudna komisja".

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa przekonywał z kolei, że wyjaśnienie afery wizowej jest konieczne ze względów bezpieczeństwa Polski. Dodał, że jest to też ważny krok w kierunku rozliczenia rządów PiS. - My musimy wyjaśnić tę sprawę po to, aby było tak jak mówił premier Tusk w expose tydzień temu, że Polska może być naprawdę najbezpieczniejszym miejscem na ziemi i nikt w Polsce nie będzie handlował wizami z nikim na świecie - stwierdził Sowa.

Maciej Konieczny z Lewicy zapowiedział, że jest przekonany, iż o polityce migracyjnej można rozmawiać w sposób odpowiedzialny, bez rozpętywania rasistowskiej, antymigracyjnej histerii, z poszanowaniem godności ludzkie, w trosce o właściwe, dobre działanie państwa. Będziemy aktywnie dążyć do wyjaśnienia sprawy - podsumował.