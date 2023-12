Podczas czwartkowych obrad w Sejmie na moment przed głosowaniami do sali plenarnej weszli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Byli posłowie zostali przywitani przez polityków PiS gromkimi brawami. Niektórzy zaczęli skandować "do więzienia". Mariusz Kamiński pokazał znak "zwycięstwa", a chwilę zastąpił go tzw. gest Kozakiewicza.

Zobacz wideo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Sejmie. Posłowie PiS przywitali ich brawami

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawili się w Sejmie. Szymon Hołownia zareagował

Głos zabrał wówczas marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Pojawienie się posłów Kamińskiego i Wąsika wywołało emocje na sali. Chcę poinformować państwa o stanie faktycznym. W dniu dzisiejszym podpisałem postanowienie o wygaszeniu panom mandatów, dołączając do niego list proszący o powstrzymanie się panów od pełnienia obowiązków związanych z mandatem posła. Jednocześnie mając świadomość, że służy obu panom procedura odwoławcza do Sądu Najwyższego, wstrzymałem się z podejmowaniem działań takich jak stwierdzenie o wstąpieniu na ich miejsce kogoś innego do czasu zakończenia procedury odwoławczej, która panom przysługuje - powiedział marszałek.

- Z wypowiedzi medialnych wnoszę, że panowie zażalenie na moją decyzję złożą, a w związku w powyższym za dziesięć dni powinniśmy mieć decyzję Sądu Najwyższego w tej sprawie, która będzie kolejnym krokiem pozwalającym nam podjąć kolejne decyzje - poinformował Szymon Hołownia. - Z przykrością muszę odnotować, że nie odnieśliście się panowie pozytywnie do treści mojego listu i do mojej prośby. Natomiast tak, jak powiedziałem, wszystko jest zgodne z prawem - dodał marszałek.

Roman Giertych poinformował, że przyjście do Sejmu nie było jedyną aktywnością Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W związku z tym zapowiedział podjęcie kroków prawnych. "Składam na pana Wąsika i Kamińskiego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 227 kk. Panowie, podając się za posłów, a mając pełną świadomość, że ich mandaty wygasły, głosowali na sali sejmowej" - napisał poseł na portalu X.

Sąd skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Powodem tzw. afera gruntowa

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl w środę 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za ich działania w tzw. aferze gruntowej. Wśród zarzutów znalazły się między innymi podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów. Sprawa sięga 2007 roku, kiedy CBA z Mariuszem Kamińskim na czele, chciało wykazać przyjmowanie łapówek za pomoc w odrolnieniu działki przez ówczesnego wicepremiera Andrzeja Leppera. Maciej Wąsik był jego zastępcą. Poseł Roman Giertych poinformował na portalu X, że złożył do Sądu Rejonowego wniosek o zarządzenie aresztu wobec skazanych.