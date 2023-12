Hołownia ujawnił, o czym rozmawiał z Dudą i Tuskiem. "Prezydent zadeklarował, że będzie współpracował"

Jak przekazał Szymon Hołownia, tematem rozmowy była między innymi kwestia "uzdrowienia" przez ustawę Krajowej Rady Sądownictwa oraz mediów publicznych.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejmujący komunikat Błaszczaka: Dlaczego Polacy nie mogli obejrzeć "Teleexpressu", "Panoramy" i "Wiadomości"?

Rozmowa Hołowni, Dudy i Tuska. Marszałek Sejmu ujawnił kulisy

- Dialog, który się tam odbył, był bardzo obiecujący. Prezydent deklaruje, że będzie współpracował, że to musi być załatwione ustawą. Pan premier pyta, kiedy możemy zacząć - relacjonował Szymon Hołownia w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Jak dodał, prezydent mówił, że jest gotowy rozpocząć działanie nawet "jutro", czyli w piątek 22 grudnia.

- Wiem, że nie jest człowiekiem chwiejnym na tyle, żeby zmieniać swoje zdanie w ciągu 24 godzin. Ja biorę za dobrą monetę to, co od prezydenta wczoraj usłyszałem - dodał.

Tymczasem w środę Jarosław Kaczyński wypowiedział się o Andrzeju Dudzie i jego działaniach ws. zmian w TVP. - Mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i cała sprawa by się skończyła - stwierdził prezes PiS. Wierzymy, że pewnego dnia, a może nawet pewnej godziny, prezydent, który w tej chwili nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie - powiedział Kaczyński w siedzibie TVP przy ul. Woronicza.

Zmiany we władzach mediów publicznych. Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, PAP i Polskiego Radia

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, wypełniając swoje funkcje właścicielskie wobec mediów publicznych - spółek skarbu państwa, doprowadził w środę zmian we władzach TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek. Jak czytamy w komunikacie ministerstwa, szef resortu dokonał tego na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Ministerstwo napisało, że konieczność takiej decyzji spowodowała uchwała Sejmu o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski poinformował w czwartek o przekazaniu do sądu rejestrowego, który zajmuje się wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, pisma, w którym wnosi o odmowę dokonania wpisu dotyczącego nowych władz mediów publicznych. Świrski argumentuje w piśmie, że jako szef KRRiT ma interes prawny w sprawie wpisu, a jego zdaniem zmiana we władzach spółek nastąpiła z naruszeniem prawa.

Z kolei w środę 20 grudnia Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Za przyjęciem uchwały głosowało 239 posłów, przeciw było 169, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały do izby wnieśli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Zapisano w nim m.in. "że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji". Sejm wzywa członków KRS wybranych wbrew ustawie zasadniczej do zaprzestania działalności w Radzie.