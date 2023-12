W TV Republika ostro o widzach TVP. "To nie jest 'Teleexpress', to są inteligentni ludzie"

Aleksander Wierzejski z Telewizji Republika zasugerował, że "to, co dzieje się wokół polskich mediów" może niebawem objąć także Krajowy Rejestr Sądowy czy Narodowy Bank Polski. - Jest cała sekwencja tych działań zaplanowana i ona pewnie będzie wyglądała mniej więcej tak samo. Jest uchwała Sejmu, która wzywa władze do działania, no i potem są działania odpowiednich władz - wymieniał.

Wierzejski o widzach "Teleexpressu": Bańka ludzi gorzej wykształconych

W tym momencie do dyskusji dołączyła pracownica TVP Marta Piasecka, która podkreśliła, że wspomniała uchwała "nie ma konsekwencji prawnych". - To wszyscy nasi widzowie wiedzą, bo to nie jest "Teleexpress", to są inteligentni ludzie, więc tutaj nie trzeba pewnych rzeczy powtarzać dziesięć razy - stwierdził Wierzejski. W dalszej części swojej wypowiedzi dziennikarz zastanawiał się nad tym, czy mobilizacja społeczna będzie w stanie przeważyć nad "bańką ludzi gorzej wykształconych".

Do grupy tej zaliczył osoby pochodzące z mniejszych miejscowości, o niższych dochodach. Zdaniem Wierzejskiego właśnie w taki sposób "liberalna prasa opisuje zwolenników Prawa i Sprawiedliwości". Sytuację próbowała ratować Piasecka. - Chciałam tylko powiedzieć, że "Teleexpress" oglądają ludzie i wykształceni i mniej wykształceni - zaznaczyła.

"Teleexpress" zniknął z anteny TVP. Zamiast programu nieruchoma grafika

"Teleexpress" to polski program informacyjny emitowany od 1986 roku w telewizji publicznej na antenie TVP1, TVP Info oraz TVP Polonia. Za jego produkcję odpowiada Polska Agencja Informacyjna. We środę (20 grudnia) o godz. 17 zamiast kolejnego wydania programu widzowie zobaczyli jednak niebieską planszę ze znaczkiem stacji.