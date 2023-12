Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu głos zabrała Elżbieta Witek. Posłanka PiS już na początku wyraziła swoje oburzenie. - Pan marszałek nie pozwolił na spotkanie naszego klubu w ważnej sprawie. Złamany po raz kolejny obyczaj - oceniła. Była marszałkini stwierdziła, że "nie można w sposób spokojny, tak jakby się nic nie stało dyskutować dzisiaj wyłącznie o budżecie".

Sejm. Elżbieta Witek skrytykowała zmiany w TVP: My pamiętamy, jak to się robi, będziemy to robić i teraz

Elżbieta Witek przypomniała czasy PRL-u i porównała je do zmian w TVP. Posłanka PiS stwierdziła, że był to "bezprawny, hańbiący atak na polskie media, telewizję, polskie radio, PAP, KRS i sądy". - Rozumiemy, że jeżeli ktoś wygrywa wybory, ma prawo do wprowadzania swojego programu, ale wprowadza się go ustawami, tak jak my to robiliśmy zgodnie z Konstytucją - powiedziała polityczka. - Dzisiaj przy okazji tej debaty budżetowej ta mównica jest dla mnie azylem, mam prawo tutaj stać i mówić, co uważam za stosowne - kontynuowała i mówiła o "haniebnym ataku na media". - Takiej buty, takiej arogancji takiej pogardy dla ludzi, takiej nienawiści fizycznej, która macie do nas, ale którą też zarażaliście ludzi, to jest coś niebywałego, czego wcześniej nie widziałam. Nawet za czasów komuny - powiedziała Elżbieta Witek. - Dzisiaj nie szanujecie żadnych demokratycznych zasad - dodała.

- Ta pycha, ta żądza władzy dla samej władzy nie będzie trwała długo. Nie myślcie, że to się prędzej, czy później nie obróci przeciwko wam. W stanie wojennym znaleźliśmy sposób, żeby dotrzeć do obywateli. My pamiętamy, jak to się robi, będziemy to robić i teraz. Bo to, że pan marszałek się cieszy z tego lajkowania, ja też się cieszę, bo może ktoś usłyszy mój głos - zawahała się posłanka.

Marta Wcisło skomentowała postawę byłej marszałkini. "Elżbieta Reasumpcja Witek"

Postawę byłej marszałkini Sejmu skomentowała Marta Wcisło. Posłanka KO przypomniała reasumpcję, którą Elżbieta Witek zarządziła 11 sierpnia 2021 roku podczas głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu, które nie przebiegło korzystnie dla rządzącej partii. "'Cenimy demokrację, jesteśmy partią wolnościową' - powiedziała Elżbieta Reasumpcja Witek" - napisała posłanka.