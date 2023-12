Marek Suski mówił w wywiadzie o pogodzie "pod zdechłym Tuskiem". "Nigdy nie powinno paść"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski udzielił wywiadu w Radiu Plus. Pod sam koniec rozmowy ze strony polityka nieoczekiwanie padły jednak skandaliczne słowa.

Skandaliczne słowa Marka Suskiego podczas wywiadu. "Mimo pogody pod zdechłym Tuskiem"

- Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę - zakończył rozmowę dziennikarz Radia Plus. W tym momencie Marek Suski odparł: "Mimo pogody pod zdechłym Tuskiem życzę miłego dnia". - Oj, po co tak brzydko panie pośle - zareagował prowadzący. - Jak to tak brzydko? - odparł poseł.

Polityk rozmawiał podczas wywiadu między innymi o obecnej sytuacji w TVP. - To pełzający stan wojenny, analogia 13 grudnia. Wtedy też Jaruzelski wprowadził stan wojenny, telewizja była przejmowana, nie było Teleranka, programy zginęły. Dzisiaj taki współczesny, nieco inny, ale jednak trochę podobny 13 grudnia - mówił Suski, dodając, że nie twierdzi, że "Jaruzelski jest taki sam jak Donald Tusk, ale siłowe działania są podobne".

"Te słowa mogą wywoływać najgorsze możliwe skojarzenia" - skomentował na portalu X Krzysztof Kwiatkowski, senator i były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jak dodał, ta wypowiedź nigdy nie powinna paść. "Zbyt świeżo mamy w pamięci tragedię z Gdańska lub Szczecina" - dodał polityk.

W czwartek 21 grudnia rano Sejm wznowił obrady. Podczas posiedzenia marszałek Szymon Hołownia przerwał obrady, zarządzając przerwę w związku z zachowaniem posłów PiS, którzy uderzali w ławy i krzyczeli. Po przerwie Marek Suski mówił do Hołowni między innymi "oszust".

Posłowie dyskutowali w czwartek w Sejmie nad projektem przyszłorocznego budżetu. Jego założenia przedstawił posłom minister finansów Andrzej Domański. Jak mówił, w budżecie na 2024 rok zapewniono 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe dla sfery budżetowej. Są też środki na finansowanie świadczenia 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 procent.

Zapowiadał też działania zmierzające do obniżenia nadmiernego deficytu. Dodał, że na szczeblu Unii Europejskiej w ramach prac nad reformą zarządzania gospodarczego uzyskano porozumienie, w ramach którego "wydatki na obronność będą specjalnie traktowane w ramach procedury nadmiernego deficytu". Powiedział, że wydatki na obronność zaplanowano na 118 miliardów złotych, co stanowi 3,1 procent PKB planowanego na 2024 rok. - To wzrost o 20,7 miliarda złotych w porównaniu do 2023 rokiem - dodał polityk.

Były wiceminister obrony, poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa chwalił zapisy projektu budżetu w zakresie wydatków na obronność. Zwracał się też do ministra finansów, by nie rezygnował z tych wydatków. Jak mówił, kwestia bezpieczeństwa i obronności ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich innych polityk publicznych.

W 2024 roku dochody mają wynieść 682 miliardy złotych, wydatki - 866 miliardów, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 miliardów złotych. Założono w nim 3-procentowy wzrost PKB oraz inflację na poziomie 6,6 procent.