Barierki wróciły przed siedzibę TVP na Woronicza. W Sejmie równolegle dwie ekipy

Ireneusz Zyska i Marek Suski - między innymi ci dwaj politycy Prawa i Sprawiedliwości są w siedzibie TVP przy ulicy Woronicza. Taką informację przekazał reporter TVN24 tuż po godzinie 13:00. Zyska ma czekać przed gabinetem na spotkanie z nowym prezesem TVP Tomaszem Sygutem, ten jednak "nie ma czasu na spotkanie". Na pytania dziennikarzy Sygut odpisuje krótko, że "gasi pożary". W czwartek przed południem próbowaliśmy się skontaktować z szefem rady nadzorczej TVP Piotrem Zemłą, który napisał krótko, że "nie komentuje nic ponad to, co już zostało powiedziane".

Barierki wróciły przed siedzibę TVP na Woronicza. "Polecenie administratora"

Przed gmachem na Woronicza 17 ponownie ustawiono barierki. Stały one tam przed 15 października, w czasie kierowania mediami publicznymi przed nominatów partyjnych PiS-u, zniknęły kilka tygodni temu. Teraz pojawiły się ponownie. - relacjonował po 13:00 dziennikarz TVN24 Sebastian Napieraj. Podkreślał, że na miejscu jest sporo policji. Na pytanie o to, kto zdecydował o postawieniu barierek, usłyszał, że na polecenie "administratora budynku". Dziennikarz dodał, że pojawiły się one "ze strony policji oraz władz miasta stołecznego".

Ustawianie barierek przed siedzibą TVP w Warszawie relacjonuje również Telewizja Republika, która nadaje wydanie specjalne z "zamachu na media publiczne". O ponownym ustawieniu barierek informuje Polsat News:

W Sejmie natomiast działały w czwartek równolegle dwie ekipy TVP Info - stara i nowa. "W Sejmie pojawiły się już nowe ekipy TVP. Co ciekawe - stare ekipy też przyszły. Teraz politycy wszystkich opcji będą musieli się orientować, komu odpowiadają lub nie odpowiadają jeszcze bardziej" - podaje Klaudiusz Slezak z Radia Nowy Świat.

Zmiany na czele mediów publicznych

Minister kultury i dziedzictwa narodowego w środę odwołał dotychczasowych prezesów Telewizji Polskiej S.A. Mateusza Matyszkowicza, Polskiego Radia S.A. Agnieszkę Kamińską oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Wojciecha Surmacza, a także władze rad nadzorczych. Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze, które powołały z kolei nowe zarządy. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Sygnał TVP Info został przed południem wyłączony. Zablokowano też dostęp do portalu tvp.info.

Resort kultury przekazał w środowym komunikacie, że minister podjął decyzję "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Tymczasem zgodnie z uchwalonymi w czerwcu 2016 r. przepisami, za powoływanie i odwoływanie zarządów mediów publicznych odpowiada Rada Mediów Narodowych. W jej składzie zasiada obecnie pięciu członków, w tym troje z PiS. W grudniu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozwiązania wyłączające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z procedury wyboru władz radia i telewizji są niekonstytucyjne. TK podkreślał, że "KRRiT została wypchnięta przez ustawodawcę poza sferę rozstrzygania o tym, kto i jak długo będzie członkiem zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji", a to "wyklucza możliwość efektywnego wykonywania zadań przypisanych jej w konstytucji".

