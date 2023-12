Kamiński i Wąsik stracili mandaty poselskie. Marszałek Hołownia podpisał zarządzenie

Kancelaria Sejmu podała, że marszałek Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Odpowiednia korespondencja została również wysłana do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy" - dodano.

Hołownia w środę mówił dziennikarzom, że jeszcze w tym tygodniu wyda postanowienie o wygaśnięcie mandatów posłów. Wyjaśnił, że jako marszałek Sejmu jedynie stwierdza fakt wygaśnięcia mandatu poselskiego. - Czekam na ostatnie poprawki prawne w pismach tak, żeby wszystko było lege artis i nie ma żadnych wątpliwości - mandaty obu panów wygasły w momencie, w którym został wydany wyrok sądu - powiedział marszałek.

Dodał, że Sąd Najwyższy wypowiedział się w "sprawie nieskuteczności ułaskawienia" prezydenta, które miało miejsce po nieprawomocnym skazaniu. Jak powiedział, obaj politycy z pewnością odwołają się do Sądu Najwyższego, który zakończy całą procedurę.

Giertych wniósł o aresztowanie Kamińskiego i Wąsika

"Mając wrażenie, że posłowie PiS mnie nie lubią, chciałem zasłużyć trochę na sympatię poprzez realizację tego prawa, które sami uchwalili. Składam o godzinie 12 do sądu rejonowego wniosek (w imieniu pokrzywdzonej) o zarządzenie aresztu wobec skazanych wczoraj byłych posłów PiS" - poinformował Roman Giertych.

Jakiś czas później zamieścił zdjęcie pisma do sądu. "(...) wnoszę o wydanie polecenia natychmiastowego zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego wyżej wymienionych skazanych" - podał.

Prezydent Duda: Nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Prezydent Andrzej Duda wystosował list do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym napisał, że w związku z "podnoszoną przez marszałka informacją o planowanym wydaniu postanowień o wygaszeniu mandatów posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi należy jednoznacznie stwierdzić, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec Pana Mariusza Kamińskiego i Pana Macieja Wąsika, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu".

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał wczoraj Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia, a dwóm innym byłym szefom Centralnego Biura Antykorupcyjnego wymierzył karę roku pozbawienia wolności. Sąd wydał także wobec skazanych pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Sprawa dotyczyła tak zwanej afery gruntowej z 2007 roku. Mariusz Kamiński był wtedy szefem CBA, a Maciej Wąsik jego zastępcą. Po orzeczeniu sądu marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że będzie zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Jeśli zdecydują się na procedurę odwoławczą, wystosuje wtedy wezwanie, by do czasu jej zakończenia powstrzymali się od wykonywania mandatu. Dodał, że takie postanowienie marszałka Sejmu, kiedy zostanie wydane, podlega możliwości zaskarżenia przez zainteresowanych do Sądu Najwyższego.