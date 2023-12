Posłom PiS całkiem puściły hamulce. "Co bandyci? Zadowoleni jesteście?"

Zobacz wideo Przejmujący komunikat Błaszczaka: Dlaczego Polacy nie mogli obejrzeć "Teleexpressu", "Panoramy" i "Wiadomości"?

- Święte krowy - rzucił poseł PiS Witold Czarnecki na widok dziennikarzy. - Się na czerwono dziś ubrała - wycedził przez zęby Edward Siarka z Suwerennej Polski na temat Justyny Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej".

Reporter TVN 24 Radomir Wit spytał partyjnego kolegę Siarki, Mariusza Goska, dlaczego nie brał udziału w głosowaniu. - Bo mam taki obowiązek, żeby nie głosować - oburzał się poseł. Jego wypowiedź przerwała Joanna Lichocka, która teatralnie łapała go za ramię i wzywała: "Chodź, daj spokój".

- Mogę odmówić też głosowania i wyrazić swój sprzeciw wobec łamania demokracji i dyktatury - kontynuował Gosek.

Po chwili do dziennikarzy odezwał się inny polityk, niestety niezidentyfikowany:

Co bandyci? Co? Zadowoleni jesteście?

Przy drzwiach zostały popchnięte dwie reporterki, prawdopodobnie Dobrosz-Oracz i Agata Adamek z TVN24.

Wnioskując po słowach Goska, który twierdzi, że nowy rząd wprowadza dyktaturę, można wnioskować, że agresja grupy posłów ma związek ze zmianami w mediach publicznych. Parlamentarzyści PiS od wtorkowego wieczora "okupują" siedzibę TVP przy Woronicza.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, komentując zmiany, że mamy do czynienia z załamaniem się porządku prawnego. Dodał, że "ta władza tak bardzo nie przestrzega konstytucji, że jest niekonstytucyjna". Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, iż "któregoś dnia sąd to oceni". - Wierzymy tutaj, że pewnego dnia, a może nawet pewnej godziny, zainterweniuje prezydent, który nie wykazuje się tutaj aktywnością, jednak zmieni zdanie i uzna, że ta aktywność i to taka bardzo zdecydowana, bo mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i cała sprawa by się skończyła - powiedział prezes PiS.

Nowi prezesi publicznych mediów, wyłączone TVP Info

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał we wtorek nowe władze mediów publicznych. Przeciwko zmianom protestują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wieczorem przed siedzibą Telewizji Polskiej w Warszawie i przed oddziałami Telewizji w kilku miastach odbyły się manifestacje.

Nowym prezesem Polskiego Radia został Paweł Majcher, Telewizji Polskiej Tomasz Sygut, a Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński. Minister kultury powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały ich nowe zarządy. Jak czytamy w komunikacie ministerstwa, szef resortu dokonał tego na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Ministerstwo napisało, że konieczność takiej decyzji spowodowała uchwała Sejmu o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Według ministerstwa zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny z 14 grudnia w sprawie mediów publicznych jest prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani ministra kultury, ani nowych rządów czy rad nadzorczych spółek medialnych.

Sygnał TVP Info został przed południem wyłączony, niewyemitowane zostały "Telexpress", "Panorama" i "Wiadomości".