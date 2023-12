W czwartek większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości postanowiła zrobić sobie wolne od obowiązków poselskich, za które dostają wynagrodzenie i po kilku minut burzliwych obrad w Sejmie opuścili salę plenarną. Nie uczestniczą w debacie na temat ustawy budżetowej na 2024 roku - zamiast tego uczestniczą w posiedzeniu swojego klubu albo prowadzą interwencje poselskie w siedzibach mediów publicznych po zmianach personalnych, które przeprowadził minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

"Puk, puk! Interwencja poselska!". PiS dobija się do "zabarykadowanych" władz PAP

Nagranie z interwencji poselskiej polityków PiS-u zamieścił na Twitterze Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych. "Trwa interwencja poselska w PAP. Człowiek podający się za prezesa, wskazany w nielegalnej uchwale Bartłomieja Sienkiewicza najpierw zakłócał konferencję prasową prezesa Wojciecha Surmacza - a następnie pod presją trudnych pytań o podstawę prawną swoich działań uciekł z piętra zarządu i zabarykadował się w przypadkowo wybranym pomieszczeniu (wraz z osobami udzielającymi mu pomocnictwa)" - opisuje polityk.

Do drzwi gabinetu w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej puka była ministerka rolnictwa Anna Gembicka i wzywa do otwarcia drzwi. Naciska klamkę, drzwi są zamknięte, więc posłanka wyjaśnia, że "państwo się zamknęli, przebywają w budynku nielegalnie i utrudniają przeprowadzenie interwencji i uniemożliwiają dostęp do pomieszczeń". Razem z Gembicką i Jabłońskim jest Kazimierz Smoliński i Piotr Gliński. Ten ostatni z tableta cytuje ostatni wywiad prezydenta Andrzeja Dudy w Radiu ZET. Próbowaliśmy się skontaktować z nowym prezesem PAP Markiem Błońskim - do chwili publikacji tekstu: bezskutecznie.

Z kolei wobec dziennikarzy w Sejmie politycy PiS-u zachowują się tak, jak zarejestrowała to między innymi Justyna Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej" - odpychają, obrażają, wyzywają od "bandytów" i "świętych krów", komentują nawet kolor ubrań.

Duda: Przez pana ministra Sienkiewicza została rażąco złamana konstytucja

Przypomnijmy: nowym prezesem Polskiego Radia został Paweł Majcher, Telewizji Polskiej - Tomasz Sygut, a Polskiej Agencji Prasowej - Marek Błoński. Minister kultury powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały ich nowe zarządy. Jak czytamy w komunikacie resortu, Bartłomiej Sienkiewicz dokonał tego na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Ministerstwo napisało, że konieczność takiej decyzji spowodowała uchwała Sejmu o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

- Przez pana ministra Sienkiewicza została rażąco złamana konstytucja. Mamy dziś ustawowe ciało, jaką jest Rada Mediów Narodowych. Jeżeli pan premier chce zmienić zasady prawne powoływania mediów publicznych, najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie ją omijać. Pominięto przepisy obowiązującego prawa i nie można się to zgodzić. Działania ministra Sienkiewicza są całkowicie bezprawne - stwierdził Andrzej Duda, odnosząc się do zmian wokół TVP. - To jest anarchia. Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa - dodał prezydent.

