Kamiński i Wąsik skazani na 2 lata więzienia. Giertych składa wniosek o areszt

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał w środę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia, a dwóm innym byłym szefom Centralnego Biura Antykorupcyjnego wymierzył karę roku pozbawienia wolności. Sąd wydał także wobec skazanych pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Sprawa dotyczyła tak zwanej afery gruntowej z 2007 roku. Mariusz Kamiński był wtedy szefem CBA, a Maciej Wąsik jego zastępcą.

Po orzeczeniu sądu marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że będzie zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Jeśli zdecydują się na procedurę odwoławczą, wystosuje wtedy wezwanie, by do czasu jej zakończenia powstrzymali się od wykonywania mandatu. Dodał, że takie postanowienie marszałka Sejmu, kiedy zostanie wydane, podlega możliwości zaskarżenia przez zainteresowanych do Sądu Najwyższego.

Giertych składa wniosek o areszt

"Mając wrażenie, że posłowie PiS mnie nie lubią, chciałem zasłużyć trochę na sympatię poprzez realizację tego prawa, które sami uchwalili. Składam o godzinie 12 do sądu rejonowego wniosek (w imieniu pokrzywdzonej) o zarządzenie aresztu wobec skazanych wczoraj byłych posłów PiS" - poinformował Roman Giertych.

Co zrobić z ułaskawieniem Dudy?

Prezydent Andrzej Duda wystosował list do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Poruszył w nim sprawę wyroku obu posłów. Prezydent napisał, że w listopadzie 2015 roku, po tym jak zapadł nieprawomocny wyrok w tej sprawie, zastosował prawo łaski wobec obu polityków. Zaznaczył, że postanowienie w przedmiocie zastosowania prawa łaski jest ostateczne - niewzruszalne i nieodwołalne - oraz niezaskarżalne.

Prezydent zaznaczył, że na skutek zastosowania prawa łaski nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów. Andrzej Duda w liście do marszałka powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2018 roku, który stwierdził, że prawo łaski może przyjąć postać amnestii indywidualnej, ale także może być odstąpieniem od ścigania domniemanego sprawcy. "Innymi słowy, akt łaski sensu stricto dotyczy kary prawomocnie orzeczonej, natomiast akt abolicji jest przeszkodą do jej wymierzenia" - przytacza prezydent fragment wyroku TK. Zaznacza też, że w systemie organów państwowych nie istnieje żaden organ, który władny byłyby uchylić lub zmienić decyzję Głowy Państwa w przedmiocie stosowania prawa łaski, a żaden sąd, w tym Sąd Najwyższy, nie jest uprawniony do kontroli prezydenckich aktów urzędowych. Prezydent napisał także, że dokonywanie oceny procesu zastosowania prawa łaski w świetle treści artykułu 139 Konstytucji mogłoby zostać wprowadzone jedynie decyzją ustrojodawcy w przepisie rangi konstytucyjnej.