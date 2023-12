"Wynajęte osiłki Sienkiewicza próbują przejąć gabinet prezesa Matyszkowicza [odwołany prezes TVP - red.]. Jesteśmy na Woronicza razem z posłami" - napisał na portalu X Sebastian Łukaszewicz (Suwerenna Polska). Później pojawiło się nagranie z przepychanek w budynku TVP i informacja o tym, że jeden z obecnych tam mężczyzn poturbował posłankę PiS Joannę Borowiak. - Przyszedł silny pan do siedziby TVP po to, by wyprowadzić posłów. Szarpał moich kolegów, a mnie poturbował - mówiła posłanka z sejmowej mównicy. Zwróciła się również do Donalda Tuska. Nagranie z jej rozmowy z premierem obiegło internet.

Zobacz wideo Przejmujący komunikat Błaszczaka: Dlaczego Polacy nie mogli obejrzeć "Teleexpressu", "Panoramy" i "Wiadomości"?

Joanna Borowiak zwróciła się do Donalda Tuska. Pytała, czy będzie jej bronił

W czwartek (21 grudnia) w Sejmie nadal trwała gorąca dyskusja na temat tego, co wydarzyło się w mediach publicznych. Na filmie opublikowanym na platformie X przez Macieja Małeckiego (PiS) widzimy dyskusję między Joanną Borowiak a członkami rządu. Podeszła ona do ław, gdzie zasiada rada ministrów i zwróciła się bezpośrednio do Donalda Tuska.

Panie premierze Donaldzie Tusku, proszę mi odpowiedzieć, kobieta do pana mówi. Stanie pan w mojej obronie? Dzisiaj wyjdzie pan na mównicę i będzie pan mnie bronił?

- pytała premiera.

Tusk nie odpowiedział na słowa posłanki, ale zareagowała na nie posłanka KO Barbara Nowacka i poprosiła Borowiak, aby wróciła na swoje miejsce. - Tak pani broni kobiety? To jest wasza obrona kobiet? Pani mnie obrażała w 2020 roku - mówiła posłanka Prawa i Sprawiedliwości. - Panie ministrze, pana zbiry wczoraj zrobiły krzywdę pani poseł, co pan powie? Gratuluję obrony kobiet - słychać w tle głos najprawdopodobniej Małeckiego, który nagrywał tę konfrontację.

Kim był mężczyzna, który miał poturbować Joannę Borowiak? Giertych: Pracuje w TVP od lat

Niedługo po tym, jak media społecznościowe zalały nagrania z siedziby TVP, na których widać postawnego mężczyznę broniącego dostępu do jednego z gabinetów, a politycy PiS gorączkowali się, że to minister Sienkiewicz wynajął agresywnego osiłka do brudnej roboty, odezwał się Roman Giertych. Poseł Koalicji Obywatelskiej ujawnił tożsamość mężczyzny i wyjaśnił, co robił w budynku na ul. Woronicza. "To jest Dyrektor Bezpieczeństwa TVP. Pracuje tam od lat" - napisał na X.

Zwolennicy obozu rządzącego mają jeszcze inne zastrzeżenia wobec tego, jak zajście opisują posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz byli pracownicy TVP. Jeden z internautów zarzucił, że w sieci opublikowano tak wykadrowane nagranie, by nie widać było innych uczestników zajścia. "Nieładnie tak film kadrować, tu nie widać, jak napierali posłowie [PiS, bo to oni byli w siedzibie TVP - red] na posłankę, robiąc prawdopodobnie jej krzywdę" - wytknął.

Zajście w siedzibie TVP Joanna Borowiak skomentowała na platformie X, potwierdzając, że została poturbowana. "Nie zostałam ranna, zostałam poturbowana - unieruchomienie ręki w temblaku na 2 tygodnie. To nie były "przepychanki w TVP", tylko przemoc fizyczna ze strony wynajętego osiłka ,"silnego pana", zapowiedzianego przez Donalda Tuska, na posłów RP w czasie interwencji poselskiej. (...) Wyjaśniam – nie twierdzę, że zostałam poturbowana, a zostałam poturbowana w czasie interwencji poselskiej, co zgłosiłam organom ścigania" - oświadczyła Borowiak.