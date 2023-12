Kim nie był, a kim jest nowy szef Rady Nadzorczej TVP? Piotr Zemła sam zdradza jeden szczegół

Nowi prezesi Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej pełnią swoje obowiązki od środy NA mocy uchwały Sejmu i zapisów prawa o spółkach handlowych minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz przeprowadził zmiany kadrowe w mediach publicznych, zmieniając również między innymi przewodniczącego rady nadzorczej TVP. Został nim adwokat Piotr Zemła. Skontaktowaliśmy się z nowym przewodniczącym, który przekazał naszej redakcji krótką wiadomość o tym, że na razie "nie komentuje nic ponad to, co już zostało powiedziane". Zapewnił jednocześnie, że "to dla dobra sprawy".

Kim nie był i kim jest nowy szef Rady Nadzorczej TVP. Piotr Zemła sam zdradza jeden szczegół

Adwokat Piotr Zemła, nowy przewodniczący rady nadzorczej TVP, pojawił się w gmachu TVP na Woronicza w środę. Wejście do gabinetu uniemożliwiali mu politycy PiS-u, w tym posłanka Joanna Borowiak, która twierdzi, że została poturbowana przez "silnego człowieka, wysłanego do telewizji", co mogło wskazywać właśnie na Zemłę. Mężczyzna, którego ostatecznie wyprowadziła policja, okazał się jednak być dyrektorem bezpieczeństwa TVP.

- Zadzwońcie państwo po policję, jeśli uważacie, że jestem tu bezprawnie - mówił natomiast Piotr Zemła, który powtarzał swoje imię i nazwisko i funkcję oraz podkreślał, że nie ma obowiązku legitymowania się przed politykami.

Na zarzuty i rzekome informacje, które w środę rozpowszechniali na jego temat politycy PiS-u i byli pracownicy TVP, odniósł się krótko na portalu X: "Trzy kwestie: nie byłem ministrantem, nie byłem czyścicielem kamienic, nie ważę 150 kg. Dobrej nocy!" - czytamy.

Co jeszcze wiemy na temat nowego przewodniczącego rady nadzorczej TVP? Piotr Zemła to 35-letni adwokat, karnista, wspólnik kancelarii prawnej Zemła Szymański Adwokaci w Warszawie. Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie, jest również sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego tego samorządu adwokatów. W latach 2013-2020 był doktorantem w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Piotr Zemła specjalizuje się w sprawach karnych, karnych skarbowych i przestępczości gospodarczej.

Rafał Trzaskowski jednoznacznie o zmianach w TVP: Dzień święta polskiej demokracji

- To jest dzień święta polskiej demokracji, dlatego że zamknięta została szczujnia, która po prostu niszczyła polską demokrację, próbując szczuć na ludzi i siejąc nienawiść, siejąc manipulacje i kłamstwa. I to za pieniądze podatników - komentował w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. - Jeżeli widzimy ludzi, którzy niszczyli w Polsce wolność słowa, którzy próbowali przez spółkę paliwową wykupywać gazety, którzy próbowali likwidować wolne media, którzy zatruwali umysły Polek i Polaków manipulacją i kłamstwem, i oni dzisiaj opowiadają o sobie jak o tych, którzy bronią wolności słowa, to jest po prostu farsa, dowcip i niepoważne. To jest chichot historii - dodał polityk. Zaznaczył również, że "kanały TVP będą nadal istnieć, tylko one będą naprawdę publiczne".

W środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o odwołaniu prezesów Telewizji Polskiej S.A. Mateusza Matyszkowicza, Polskiego Radia S.A. Agnieszki Kamińskiej i Polskiej Agencji Prasowej S.A. Wojciecha Surmacza oraz rad nadzorczych. Minister Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze, które powołały z kolei nowe zarządy. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Sygnał TVP Info został przed południem wyłączony. Zablokowano też dostęp do portalu tvp.info.

Resort kultury przekazał w środowym komunikacie, że minister podjął decyzję "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Tymczasem zgodnie z uchwalonymi w czerwcu 2016 r. przepisami, za powoływanie i odwoływanie zarządów mediów publicznych odpowiada Rada Mediów Narodowych. W jej składzie zasiada obecnie pięciu członków, w tym troje z PiS. W grudniu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozwiązania wyłączające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z procedury wyboru władz radia i telewizji są niekonstytucyjne. TK podkreślał, że "KRRiT została wypchnięta przez ustawodawcę poza sferę rozstrzygania o tym, kto i jak długo będzie członkiem zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji", a to "wyklucza możliwość efektywnego wykonywania zadań przypisanych jej w konstytucji".

