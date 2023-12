Hołownia apeluje i zwraca się do Błaszczaka: Obawiam się, że skończą się panu metafory

W Sejmie zrobiło się gorąco. Obrady w czwartek (21 grudnia) rozpoczęły się od dwóch wniosków formalnych. Drugi z nich, zgłoszony przez Mariusza Błaszczaka, odnosił się do wydarzeń wokół Telewizji Polskiej. Po jego wypowiedzi posłowie PiS zaczęli skandować "dyktator" lub "do więzienia". W związku z tym marszałek zadecydował o pięciominutowej przerwie, w czasie której naradzał się z konwentem seniorów. Po powrocie zwrócił się parlamentarzystów z apelem. - Bardzo serdecznie apeluję, to jest apel marszałka Sejmu, o to, żebyśmy przeprowadzili ten dzień obrad w spokojnej atmosferze - mówił Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu na stojąco zwrócił się do posłów. "Jesteśmy w specjalnym czasie"

Po pięciominutowej przerwie i naradzie z Konwentem Seniorów marszałek wystąpił przed posłami na stojąco. Zaapelował o zachowanie spokoju, aby móc kontynuować obrady. - Szanowni państwo, chce się zwrócić w tej formie. Chcę powiedzieć, że absolutnie rozumiem emocje, które na tej sali są. (...) Poprosiłem wszystkich członków Konwentu Seniorów, abyśmy ostudzili emocje na tej sali i zamknęli naszą debatę w ramy, które przewiduje regulamin - mówił.

Jesteśmy w specjalnym czasie, w którym zbliżamy się do momentu, w którym będziemy ze sobą rozmawiać w innym trybie, będziemy spotykali się jak ludzie, którym zależy na dobru Rzeczpospolitej. Dlatego bardzo wszystkich proszę, abyśmy w ostatnim dniu pierwszego posiedzenia Sejmu, kiedy będziemy debatować nad najważniejszą ustawą, ustawą budżetową, skupili się na tym procesie, wysłuchali się nawzajem i nie dokonywali obstrukcji obrad parlamentu, bo nie jest to nam do niczego potrzebne

- apelował Szymon Hołownia.

Apel nie zadziałał. Awantura w Sejmie rozgorzała na nowo

Hołownia zapewnił, że po konsultacji z szefową klubu parlamentarnego PiS przekaże wniosek Mariusza Błaszczaka do komisji kultury. - Państwo uzyskują ode mnie obietnicę, że państwa wniosek o informacje w sprawie bieżącej dotyczącej zmian w mediach publicznych złożony przed kolejnym posiedzeniem Sejmu zostanie uwzględniony i będzie przeprowadzony na sali zgodnie z zasadami, które przewiduje regulamin - oznajmił.

Jednak słowa marszałka nie uspokoiły emocji panujących w Sejmie. Dyskusja rozgorzała na nowo od razu, gdy tylko usiadł z powrotem na miejsce. Gdy na mównicę wyszedł Roman Giertych, posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski dalej krzyczeli "do więzienia".

Państwo prezentujecie niebywałą bezczelność, przez osiem lat opluwaliście opozycję, Donalda Tuska, prowadziliście tępą, prymitywną propagandę, a dziś mówicie o wolnych mediach? To jest żart

- mówił poseł KO.

Głos ponownie chciał zabrać Mariusz Błaszczak, ale marszałek zaznaczył, że nie ma żadnego trybu, w którym mógłby teraz wystąpić. Poseł PiS zaczął się awanturować. - Pan nie ma nic wspólnego z demokracją - mówił do Hołowni. - Spędzimy razem jeszcze dwa lata. Obawiam się, że skończą się panu metafory, którymi chce mnie pan obrażać. (...) Proszę opuścić mównicę - odparł szef Polski 2050. Po tym jak odrzucono wniosek byłego ministra obrony narodowej o przerwę w obradach, politycy Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę.