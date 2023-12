Giertych wszedł na mównicę w Sejmie, PiS zaczął krzyczeć i uderzać w ławy. Hołownia przerwał obrady

Tuż po 9:00 rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, które potrwało zaledwie kilka minut. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zarządził 5 min przerwy "ze względu na niemożność prowadzenia obrad". Powodem wezwania Konwentu Seniorów i przerwania obrad było zachowanie posłów PiS-u, którzy zagłuszyli Romana Giertycha, kiedy tylko ten wszedł na sejmową mównicę.

Giertych wszedł na mównicę w Sejmie, PiS zaczął krzyczeć i uderzać w ławy

"Do aresztu!", "Do więzienia!" - takie okrzyki rozległy się na sali plenarnej Sejmu, kiedy tylko na mównicę wszedł Roman Giertych. Poseł KO w odpowiedzi na słowa Mariusza Błaszczaka zawnioskował o kontynuowanie obrad, ale został zagłuszony przez tupanie i uderzenia w ławy poselskie. Były szef MON odniósł się do środowych wydarzeń wokół mediów publicznych w Polsce.

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o informację pułkownika urzędu ochrony państwa Bartłomieja Sienkiewicza, który został oddelegowany przez Donalda Tuska do przeprowadzenia operacji specjalnej w mediach publicznych. Dlaczego Polacy nie mogli obejrzeć "Teleexpressu", "Panoramy" i "Wiadomości"? Po co Donaldowi Tuskowi dwa TVN-y?

- pytał Mariusz Błaszczak. Szymon Hołownia wyłączył mu mikrofon, bo przekroczył czas.

Po kilku minutach przerwy marszałek Sejmu zaapelował do posłów o uspokojenie emocji. Zapewnił też, że odpowiedzi dotyczące zmian w mediach publicznych zostaną udzielone. Na mównicę wszedł Roman Giertych, którego ponownie część sali zajmowana przez PiS zagłuszała. - Państwo prezentują niebywałą bezczelność: przez osiem lat opluwaliście opozycję, opluwaliście Donalda Tuska i prowadziliście tępą, prymitywną propagandę, a dziś mówicie o wolnych mediach? To jest żart - zakończył Giertych, ciągle zagłuszany krzykami "do więzienia!" Do marszałki ponownie podszedł Błaszczak, który usłyszał, że "nie ma takiego trybu, żeby mógł wystąpić".

Informuję pana, że wniosek formalny był pan uprzejmy złożyć. Mikrofon jest wyłączony

- tłumaczył Hołownia politykowi PiS-u, który nie reagował na żadne uwagi marszałka Sejmu, chciał złożyć nowy wniosek, twierdził, że tamtego nie dokończył. - Spędzimy tu jeszcze dwa lata i obawiam się, że skończą się panu metafory do obrażania mnie - powtarzał jak mantrę Hołownia. Sejm odrzucił wniosek Błaszczaka o przerwę. Ten ponownie wszedł na mównicę chciał złożyć nowy wniosek o przerwę. Dołączył do niego Suski i Macierewicz. Suski krzyczał do Hołowni: "oszust, oszust!" - Ja pana informuję: w związku z tym dyktatem wychodzimy z sali - stwierdził w końcu Błaszczak, po czym posłowie PiS-u wyszli z obrad.

Ustawa budżetowa w Sejmie

Sejm ma w czwartek pracować nad przyszłorocznym budżetem. W 2024 roku dochody mają wynieść 682 miliardy złotych, wydatki - 866 miliardów, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 miliardów złotych. Założono w nim 3-procentowy wzrost PKB oraz inflację na poziomie 6,6 procent. Ponadto w budżecie zapewniono 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe dla sfery budżetowej. Są też środki na finansowanie świadczenia 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 procent. Ponadto izba ma wybrać 7 członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz powołać skład komisji śledczej mającej zbadać sprawę nieprawidłowości przy wydawaniu wiz.

