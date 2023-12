Prezydent zdecydowanie o działaniach Sienkiewicza ws. mediów publicznych. "Anarchia"

W czwartkowym wywiadzie w Radiu ZET prezydent ocenił zmiany i działania ministra Bartłomieja Sienkiewicza - Przez pana ministra Sienkiewicza została rażąco złamana konstytucja. Mamy dziś ustawowe ciało, jaką jest Rada Mediów Narodowych. Jeżeli pan premier chce zmienić zasady prawne powoływania mediów publicznych, najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie ją omijać. Pominięto przepisy obowiązującego prawa i nie można się to zgodzić. Działania ministra Sienkiewicza są całkowicie bezprawne - mówił Andrzej Duda.

REKLAMA

Zobacz wideo Przepychanki przy zabarykadowanym wejściu do TVP. Posłowie PiS siłą weszli do budynku

Prezydent zdecydowanie o działaniach Sienkiewicza ws. mediów publicznych. "Złamał konstytucję"

To jest anarchia. Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, kiedy na gruncie obowiązujących przepisów konstytucji, mając większość w parlamencie, zmiana tego prawa jest w normalny sposób możliwa. Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i one przez ministra konstytucyjnego zastępują ustawy czy też zmieniają ustawy

- dodał prezydent w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Prezydent podkreślił, że "jeśli przychodzi Donald Tusk ze swoimi ministrami, odbiera tekę, składa ślubowanie i zobowiązuje się, że będzie przestrzegać prawa, to proszę, żeby to było przestrzegane". - Nie może być tak, że po trzech dniach z uśmiechem na ustach łamią to, cynicznie, mówiąc, że przywracają ład. Tak nie jest - stwierdził Duda.

Bogdan Rymanowski zapytał swojego rozmówcę także o ocenę interwencji polityków PiS-u w siedzibie TVP przy ulicy Woronicza. - Bardzo mnie to martwi. Myślę, że wielu ludzi jest bardzo zmartwionych tym, co się dzieje. Potrzebna jest dyskusja polityczna, ale przede wszystkim przestrzeganie prawa i norm konstytucyjnych - przyznał Andrzej Duda.

Zmiana władz w TVP, Polskim Radiu i PAP

W środę resort kultury przekazał, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Jak podkreślono, minister zrobił to "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Sienkiewicz powołał jednocześnie nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej.

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego, oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czwartkowe wydarzenia wokół zmian w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i PAP oraz inne najważniejsze w Polsce sprawy relacjonujemy na stronie głównej Gazeta.pl:

***