Senator PiS protestuje przeciw zmianom w TVP. I przyznaje: Chcieliśmy zamknąć TVN

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał stare władze mediów publicznych. O godz. 11:18 został wyłączony sygnał TVP Info. W siedzibie Telewizji Polskiej na Woronicza pojawił się nowy przewodniczący rady nadzorczej TVP Piotr Zemła. W ramach protestu przyjechali tam również politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że walczą o wolność mediów. Po raz pierwszy od lat nie wyemitowano tradycyjnego wydania "Wiadomości" w TVP1 o godz. 19:30. Zamiast tego pojawiło się krótkie oświadczenie Marka Czyża. - Żaden polski obywatel, który finansuje media publiczne, nie ma obowiązku wsłuchiwać się w propagandę. Ma prawo oczekiwać rzetelnej i obiektywnej informacji - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Przepychany Morawiecki dostał się do siedziby TVP. "Jestem tu, by bronić praworządności"

Senator PiS protestuje przeciw zmianom w TVP. Ale przyznaje: Chcieliśmy zamknąć TVN...

Do kwestii zmian w TVP odniósł się na antenie TVN24 Stanisław Karczewski. - Dziś środa, bardzo wielu komentatorów nazywa to czarną środą, doszło do bezprawnego przejęcia mediów przez koalicję rządową - powiedział. - Ja uważam, że to jest dzień tragiczny. W moim życiu po raz drugi został wyłączony sygnał telewizji, jako żywo przypomniał mi się stan wojenny, wtedy wchodziłem na dach i majstrowałem przy antenie. To jest czarny dzień polskiej demokracji, to jest podeptanie demokracji, podeptanie pluralizmu medialnego - stwierdził senator PiS. - To czarny dzień dla polskiej demokracji, ale jestem przekonany, że to jest początek końca koalicji ośmiu gwiazdek, jest to początek końca koalicji nienawiści, zemsty - dodał.

Karczewski odniósł się również do wcześniejszej próby zamknięcia TVN przez PiS. - Jeden powód, dla którego chcieliśmy zamknąć TVN, to był powód taki, jaki jest stosowany w krajach europejskich, żeby polskie media były faktycznie polskimi mediami i o to nam chodziło w całym interesie - oznajmił, jak cytuje 300polityka.pl.

***