Rzecznik PiS już grozi rządzącym i przestrzega przed utratą władzy. "Odpowiedzialność prawnokarna"

Do siedziby Telewizji Polskiej od wtorkowego wieczoru, kiedy Sejm przyjął uchwałę w sprawie mediów publicznych, przyjeżdżali licznie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich między innymi rzecznik partii Rafał Bochenek, który w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej stwierdził, że "politycy PO jasno pokazali, że nie zależy im na żadnych obiektywnych mediach, ale na takich, gdzie pracują ich wierni funkcjonariusze, którzy będą powielali bezkrytycznie propagandę Donalda Tuska i jego kumpli z rządu".

Po zmianach w TVP Bochenek już grozi rządzącym i przestrzega przed utratą władzy

- Sam fakt obsadzenia na funkcji szefa polskiego radia byłego szefa gabinetu politycznego ministra Sienkiewicza, czy na funkcji prezesa TVP pana Syguta - byłego pracownika spółki miejskiej w Warszawie u Rafała Trzaskowskiego wskazuje, że mamy do czynienia z siłowym, bezprawnym skokiem na Telewizję Publiczną zgodnie z dobrze znaną zasadą Platformy Obywatelskiej: TKM [teraz k***a my - red.] - dodał działacz partii Kaczyńskiego. Jego zdaniem "Tusk i jego ekipa wiedzą, że nie mają mandatu do zmian w mediach, bo gdyby mieli, zrobiliby to w drodze ustawy, zgodnie z zasadami demokratycznymi, a nie gangsterskimi".

Bochenek zagroził też rządowi koalicyjnemu i przestrzegł przed "odpowiedzialnością prawnokarną" w przyszłości, którą PiS będzie "z całą konsekwencją egzekwować". - Żadna władza nie trwa wiecznie, a z każdym kolejnym dniem zbliżamy się do ich upadku. Jeszcze szybciej, po tak haniebnych działaniach - dodał.

Rafał Trzaskowski jednoznacznie o zmianach w TVP: Dzień święta polskiej demokracji

- To jest dzień święta polskiej demokracji, dlatego że zamknięta została szczujnia, która po prostu niszczyła polską demokrację, próbując szczuć na ludzi i siejąc nienawiść, siejąc manipulacje i kłamstwa. I to za pieniądze podatników - komentował w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. - Jeżeli widzimy ludzi, którzy niszczyli w Polsce wolność słowa, którzy próbowali przez spółkę paliwową wykupywać gazety, którzy próbowali likwidować wolne media, którzy zatruwali umysły Polek i Polaków manipulacją i kłamstwem, i oni dzisiaj opowiadają o sobie jak o tych, którzy bronią wolności słowa, to jest po prostu farsa, dowcip i niepoważne. To jest chichot historii - dodał polityk. Zaznaczył również, że "kanały TVP będą nadal istnieć, tylko one będą naprawdę publiczne".

W środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o odwołaniu prezesów Telewizji Polskiej S.A. Mateusza Matyszkowicza, Polskiego Radia S.A. Agnieszki Kamińskiej i Polskiej Agencji Prasowej S.A. Wojciecha Surmacza oraz rad nadzorczych. Minister Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze, które powołały z kolei nowe zarządy. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Sygnał TVP Info został przed południem wyłączony. Zablokowano też dostęp do portalu tvp.info.

Resort kultury przekazał w środowym komunikacie, że minister podjął decyzję "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Tymczasem zgodnie z uchwalonymi w czerwcu 2016 r. przepisami, za powoływanie i odwoływanie zarządów mediów publicznych odpowiada Rada Mediów Narodowych. W jej składzie zasiada obecnie pięciu członków, w tym troje z PiS. W grudniu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozwiązania wyłączające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z procedury wyboru władz radia i telewizji są niekonstytucyjne. TK podkreślał, że "KRRiT została wypchnięta przez ustawodawcę poza sferę rozstrzygania o tym, kto i jak długo będzie członkiem zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji", a to "wyklucza możliwość efektywnego wykonywania zadań przypisanych jej w konstytucji".

