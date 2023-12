Nowy i stary prezes spędzili noc w PAP. Nowy w sali konferencyjnej, a odwołany w swoim gabinecie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w środę o odwołaniu prezesów Telewizji Polskiej S.A. Mateusza Matyszkowicza, Polskiego Radia S.A. Agnieszki Kamińskiej i Polskiej Agencji Prasowej S.A. Wojciecha Surmacza oraz rad nadzorczych. Minister Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze, które powołały z kolei nowe zarządy. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej.

Odchodzący prezesi nie zgadzają się z decyzjami i nie przyjmują dymisji. Wojciech Surmacz w mailu przesłanym do pracowników zakazał wykonywania poleceń przekazanych przez nowego szefa.

Noc w siedzibie na Mysiej

Nowy prezes PAP Marek Błoński - według informacji Gazeta.pl - nocował w siedzibie agencji, podobnie jak odwołany prezes Surmacz. Obaj spędzili noc na 6. piętrze PAP, nowy prezes w sali konferencyjnej, a odwołany w swoim gabinecie. W nocy nie było tam już polityków PiS.

Błoński podkreślił w rozmowie z Gazeta.pl, że mimo zachowania starej ekipy i prób uniemożliwienia funkcjonowania, nowy zarząd PAP będzie podejmował dalsze działania. Błoński przypomniał, że podjął błyskawiczne decyzje o odwołaniu ze stanowisk naczelnych agencji - Cezarego Bielakowskiego oraz wicenaczelnych - Radosława Gila i Tomasza Grodeckiego. Sam na razie będzie pełnił obowiązki naczelnego agencji.

Wieczorem odbyło się spotkanie nowego prezesa z dyżurującymi wydawcami i redaktorami. - Dla mnie dużą wartością jest to, że mogę liczyć i czuję poparcie załogi. Nie jestem osobą z zewnątrz, tylko wieloletnim dziennikarzem PAP - zaznaczył Błoński. Na czwartek na godz. 10 zaplanowane jest spotkanie nowego prezesa PAP z dyrektorami nieredakcyjnych działów. Na które - jak oczekuje Błoński - przyjść może także Surmacz.

Nowy prezes z poparciem pracowników

Nowy prezes PAP zaznaczył, że nietrafiony był pojawiający się zarzut, że władzę w mediach publicznych obejmą funkcjonariusze PO, gdyż on jest związany z agencją od wielu lat. Błoński powiedział, że jego celem jest przywrócenie wiarygodności i bezstronności agencji. Jako przykład zachowania, które nie ma prawa się zdarzyć, przywołał sytuację z relacjonowaniem wejścia nowej ekipy do budynku. Dziennikarka wysłana na 6. piętro agencji chciała przygotować tekst, w którym miały pojawić się - zgodnie ze standardami - obie strony. Jednak oczekiwania odchodzącego kierownictwa były takie, że będzie w tekście tylko Gliński, który przybył do PAP. Jak relacjonował nowy prezes PAP, dziennikarka została odesłana, zabrano jej dyktafon i wysłano do domu. - To nie miało i nie będzie miało prawa się zdarzyć - powiedział Błoński.

W środę w przejmowanych mediach pojawili się politycy PiS. Dostępu do PAP bronił m.in. były wicepremier Piotr Gliński. Przeciwko tej sytuacji zaprotestowali sami pracownicy Agencji. "W imieniu dziennikarzy oraz pozostałych pracowników Polskiej Agencji Prasowej kategorycznie sprzeciwiamy się upolitycznieniu sporu wokół Polskiej Agencji Prasowej m.in. przez obecność polityków PiS w siedzibie Agencji" - podano w liście do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod którym podpisały się: Rada Pracowników PAP SA, Związek Zawodowy Pracowników PAP SA oraz Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" PAP SA. Pismo wysłano także do wiadomości do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, a także Rady Mediów Narodowych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.