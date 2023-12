Komentarze po nowych "Wiadomościach" TVP. "Można było o wiele lepiej, szkoda", "Dajcie im czas"

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w ostatnich godzinach dotychczasowych prezesów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz rady nadzorcze tych spółek. Minister powołał nowe rady, które z kolei powołały nowe zarządy. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Sygnał TVP Info został przed południem wyłączony.

Do zmian doszło także w "Wiadomościach" TVP. Szefem redakcji nowego programu informacyjnego został były dziennikarz TVN Paweł Płuska. Jak się okazało, w środę nie wyemitowano pełnego wydania, a jedynie krótkie oświadczenie prowadzącego Marka Czyża.

- Żaden polski obywatel, który finansuje media publiczne, nie ma obowiązku wsłuchiwać się w propagandę. Ma prawo oczekiwać rzetelnej i obiektywnej informacji. "Wiadomości" będą pokazywały fotografię Polski i świata. Fotografię, nie obraz. Obraz malowano przez osiem lat partyjnymi barwami. Dziś nie będzie "Wiadomości", ale jutro podamy państwu rzetelny informacyjny program. Zamiast propagandowej zupy zaproponujemy państwu czystą wodę. Ja nazywam się Marek Czyż. Serdecznie zapraszam - mówił dziennikarz w środę o godz. 19.30 w TVP1.

"Wiadomości" TVP. Marek Czyż i oświadczenie

"Rozumiem, że niektórzy oczekiwali dziś o 19.30 cudów... Oni realnie weszli do studia na Woronicza późnym popołudniem. Dostali studio, w którym kręcił się Matecki, a po korytarzach gonił ich Bąkiewicz. Wszystkie narzędzia do robienia newsów są na Placu Powstańców. Dajcie im czas" - napisał na platformie X dziennikarz Onetu Kamil Dziubka.

"Nie zdziwię się żadnemu widzowi, który dziś o 19:30 włączył TVP, spodziewając się wyjaśnień od nowej ekipy - i NIC z tego nie zrozumiał. To wygląda jak brak przygotowania po całości. Na ile normalną pracę uniemożliwili politycy - trudno ocenić. Ale falstart to mało powiedziane" - skomentował Michał Gostkiewicz z Wp.pl.

"Zamiast "Wiadomości" TVP redaktor Marek Czyż wygłosił komunikat. W mojej opinii wyważony, mądry i poruszający. Zamiast malowania "obrazu rzeczywistości" obiecał codziennie pokazywać FOTOGRAFIĘ tego co dzieje się w Polsce i na świecie. To co powiedział przypomina trochę styl amerykańskich anchorów, znanych z barwnych i nierzadko emocjonalnych oświadczeń, jakie wygłaszają do widzów" - napisał Wojciech Bojanowski z TVN24.

"Historyczny moment. Koniec kłamstw i szczucia o 19.30. Nadzieja na zmianę. Wreszcie będzie normalnie" - stwierdził Piotr Żytnicki z "Gazety Wyborczej".

"Brak podpisu kim jest Marek Czyż, jaką rolę pełni, w czyim imieniu mówi. Warsztatowo i informacyjnie słabo" - stwierdziła dziennikarka Sylwia Czubkowska.

"Metafory ok, ale widz nie wie kto do niego mówił, jaką pełni funkcje i na jakiej podstawie przeprowadzane są zmiany. Można było o wiele lepiej, szkoda" - oceniła Karolina Głowacka z TOK FM.