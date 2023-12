Sejm w środę (20 grudnia) wznowił obrady i zajmował się projektem uchwały w sprawie KRS. To uchwała "w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym". Tuż po godzinie 18:00 na mównicę wyszedł Przemysław Czarnek.

Posiedzenie Sejmu. Przemysław Czarnek o przejęciu TVP: To zamach

- To zamach na demokrację, wolność słowa, wolność Polaków - mówił Przemysław Czarnek. - Dokonujecie pacyfikacji mediów publicznych przy pomocy TVN. Właśnie pan Płuska z TVN przygotowuje "Wiadomości" dla TVP. Poturbowaliście posłankę Joannę Borowiak. A wszystko w dniu, w którym zgodziliście się bezwstydnie, choć zaprzeczaliście, na pakt migracyjny. Dzięki braku sprzeciwu będą wjeżdżali do Polski przymusowi migranci z krajów arabskich. Muszą to ludzie wiedzieć z tej mównicy, bo Telewizji Polskiej już nie ma - grzmiał.

Były minister edukacji skrytykował również marszałka Sejmu Szymona Hołownię za brak reakcji na "haniebne rzeczy, które dzieją się na Woronicza". - Wzywam wszystkich Polaków, wzywam wszystkich posłów, którym leży na sercu dobro kraju, praworządność - brutalnie łamana, gwałcona. Godzina 20 dzisiaj na Woronicza. To jest miejsce, gdzie wszyscy powinniśmy być. Brońmy Polski - krzyczał Czarnek. Jego przemówienie spotkało się z entuzjazmem posłów PiS. - Precz z komuną - skandowali.

Andrzej Duda interweniuje w sprawie TVP. Donald Tusk zapowiada "determinację"

Andrzej Duda wezwał premiera Donalda Tuska i ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego w związku ze zmianami w zarządach mediów publicznych. Podkreślił, że uchwała sejmowa nie ma mocy prawnej, "aby stanowić podstawę działania organów państwa ze skutkami dla obywateli". Zgodnie z ustawą z 2016 roku to Rada Mediów Narodowych powołuje i odwołuje członków kierownictwa mediów publicznych, a ewentualna zmiana podmiotu uprawnionego do powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych wymaga uchwalenia odpowiedniej ustawy. "Dopiero wówczas ewentualne zmiany będą legalnie możliwe" - zakończył prezydent. Więcej na ten temat w artykule:

Donald Tusk zareagował w błyskawicznym tempie. "Dzisiejsze działania mają na celu - zgodnie z Pana intencją - przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję" - napisał na portalu X.