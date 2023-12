Tusk odpowiada Dudzie ws. zmian w mediach publicznych. "Przywrócenie zwykłej przyzwoitości"

Prezydent Andrzej Duda w wystosowanym w środę liście wezwał premiera Donalda Tuska i ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego w związku ze zmianami w zarządach mediów publicznych. Duda wskazał, że Rada Ministrów, składając wobec niego przysięgę, zobowiązała się do wierności Konstytucji i innym prawom. Prezydent podkreślił, że cel polityczny nie może być usprawiedliwieniem dla łamania fundamentalnych zasad konstytucyjnych, w tym zasady legalizmu oraz zasad stanowienia prawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Tłum przed siedzibą TVP protestuje. "Wolne media!"

Andrzej Duda w liście nawiązał do uchwały sejmowej, w którym Sejm wezwał Skarb Państwa do "podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej". Andrzej Duda napisał, że uchwała sejmowa, zgodnie z Konstytucją, nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, wobec czego próba obejścia lub złamania obowiązujących ustaw jest niezgodna z polskim porządkiem konstytucyjnym. "Uchwała Sejmu nie ma mocy prawnej, aby stanowić podstawę działania organów państwa ze skutkami dla obywateli. Działania takie w rażący sposób są sprzeczne z Konstytucją" - zaznaczył.

Andrzej Duda z apelem do rządu. Tusk odpowiada

Polityk napisał także, ze zgodnie z ustawą z 2016 roku to Rada Mediów Narodowych powołuje i odwołuje członków kierownictwa mediów publicznych. Nawiązując do przywoływanego w dyskusji publicznej wyroku Trybunału Konstytucyjnego prezydent wskazał, że choć TK zakwestionował odebranie KRRiT kompetencji do kształtowania kierownictwa publicznych nadawców, to nie stwierdził jednocześnie niezgodności z Konstytucją ustawy o Radzie Mediów Narodowych.

Prezydent podkreślił, że ewentualna zmiana podmiotu, uprawnionego do powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych wymaga uchwalenia odpowiedniej ustawy. "Dopiero wówczas ewentualne zmiany będą legalnie możliwe" - zakończył Andrzej Duda.

Premier Donald Tusk w serwisie X odpowiedział na list prezydenta. "Panie Prezydencie, tak jak już Pana informowałem, dzisiejsze działania mają na celu - zgodnie z Pana intencją - przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję - stwierdził krótko przewodniczący PO.

Zmiana władz w TVP, Polskim Radiu i PAP

W środę resort kultury przekazał, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Jak podkreślono, minister zrobił to "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Sienkiewicz powołał jednocześnie nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej.

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.