Borowiak po incydencie w TVP pojawiła się w Sejmie. Hołownia: Czekam na raport pisemny od policji

Posłanka PiS Joanna Borowiak w środę była w budynku TVP. W pewnym momencie miała zostać poturbowana przez mężczyznę, który bronił dostępu do jednego z gabinetów. Posłowie PiS twierdzą, że ów mężczyzna był ochroniarzem zatrudnionym przez nową władzę. Z ich relacji wynika również, że miał zostać wyprowadzony potem z budynku Telewizji Polskiej przez policjantów.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarnek odgraża się dziennikarzom: Sprawiedliwość dosięgnie was wszystkich

- Na razie wpłynęła do mnie ustna informacja z policji, czekam na raport pisemny. Zadzwoniłem do pani poseł Borowiak, rozmawiałem z nią, dowiedziałem się, w jakim stanie się znajduje i jak w jej oczach wyglądała ta sytuacja. Stan pani poseł Borowiak jest na tyle stabilny, że na szczęście może funkcjonować, choć rzeczywiście ręka została uszkodzona na dłuższy czas i jest poturbowana - przekazał w środę wieczorem w Sejmie marszałek Szymon Hołownia.

- Zaoferowałem pani poseł wszelką pomoc, jaka będzie niezbędna w jej sytuacji. Uważam i dałem tego wyraz bardzo jasno, że nikt nigdy nie powinien naruszać nietykalności osobistej posła RP, niezależnie od tego, na której stronie sali zasiada. Nie zostawimy tego w ten sposób, będziemy tę sprawę monitorować - dodał. Podkreślił, że "nie ma i nie będzie zgody na naruszanie nietykalności cielesnej żadnego posła ani żadnej posłanki".

Joanna Borowiak: Silny pan mnie poturbował

Chwilę później na mównicy pojawiła się Joanna Borowiak, która zwróciła się z wnioskiem o przerwę w obradach, aby "nowy rząd, premier Donald Tusk mógł udzielić odpowiedzi Polakom na liczne pytania o to, co się dzisiaj stało". Na sali rozległy się okrzyki "zamach".

- Koalicja 13 grudnia złamała dzisiaj wszelkie zasady praworządności, demokracji, złamała wolność słowa, atakując, próbując dokonać zniszczenia polskich mediów, mediów narodowych. Koalicja 13 grudnia, reprezentowana przez Donalda Tuska, również dokonała zamachu na wolność wyboru Polaków, bo szanowni państwo z większości sejmowej być może tego nie wiedzą, ale to Polacy decydują w swoich domach, który program wybierają - powiedziała posłanka PiS.

- Dzisiaj przyszedł silny pan, zapowiedziany przez Donalda Tuska, przyszedł silny pan do siedziby TVP po to, by wyprowadzić posłów. Szarpał moich kolegów, a mnie poturbował. Tyle mówiliście o prawach kobiet, mieliście usta pełne frazesów podczas kampanii wyborczej. 13 grudnia wprowadziliście program Zemsta+ i Chaos+, ale to są standardy, to są wasze standardy stanu wojennego. Wstydźcie się - dodała.