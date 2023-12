Poseł PiS nagle zatroszczył się o rzetelność w TVP. Zimoch się zirytował. "Zapraszam na wydeptaną ziemię"

- Zmiany wprowadzane przez nas, czy to w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy w telewizji publicznej, zawsze były wprowadzane na podstawie ustawy, zgodnie z system konstytucyjnym, ustrojem RP. Państwo działacie obok tego systemu - stwierdził poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk, zwracając się do koalicji rządzącej.

- I tu pokrzykuje sympatyczny komentator sportowy, obecny poseł pan Tomasz Zimoch. Nie przeszkadza mu to, że do telewizji, w której pracował, wchodzą teraz tacy ludzie, jak funkcjonariusz polityczny pan Paweł Płuska, który ma realizować na zamówienie polityczne cele PO i Trzeciej Drogi i ma mówić narracją, która panu będzie politycznie bliska. Takie jest zadanie. Nie przeszkadza panu to, że wchodzą tzw. silni ludzie, którzy poturbowali jedną z posłanek, po to, by realizować polityczne zamówienie - dodał parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdził również, że Zimochowi nie przeszkadza to, iż "wypina się wtyczkę, odbiera się możliwość odbierania sygnału widzom Telewizji Polskiej".

- To wiele milionów widzów, którzy codziennie oglądali Telewizję Polską. Panu ministrowi Bodnarowi też to nie przeszkadza, wypowiadał się zawsze w obronie mniejszości. Ci, którzy zagłosowali na PiS, chcą też mieć media, w których obejrzą prawdę, jaka ona jest. I proszę bronić też ich praw, a nie im tych praw odmawiać - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

Zimoch do posła PiS: Zapraszam na wydeptaną ziemię

Na mównicę wszedł chwilę potem Zimoch, prosząc o głos w trybie sprostowania. - Przez 8 lat myśleliście, że media są rządzących. Zapomniał pan, że media są dla rządzonych. Jeśli pan chce dyskutować ze mną na temat mediów publicznych, to bardzo proszę, zapraszam na wydeptaną ziemię i sobie wtedy porozmawiamy - zaproponował poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch.

- To pan będzie mówił, co działo się w mediach? To ja panu powiem: za to, co powiedziałem, co dzieje się w medium publicznym, czyli w radiu, zostałem wykluczony z ekipy, m.in. z igrzysk olimpijskich, z mistrzostw Europy. Bo powiedziała pani wasza prezes [Polskiego Radia - red.], że obraziłem cały naród polski, mówiąc, co złego dzieje się w mediach publicznych, właśnie upolitycznionych przez was. Chce pan rozmawiać ze mną? (...) Wygrałem dwa procesy, i z Polskim Radiem i z panią prezes z nadania politycznego, z typowym politykiem. I pan mówi o mediach? - powiedział.

- Jeżeli pan mnie wzywa na udeptaną ziemię, to chcę panu przypomnieć, że jesteśmy parlamentarzystami i tu jest Sejm, a nie pojedynek, bo może w tym zapędzie pan się zapędził i zobaczył te obrazki z Woronicza i pan obudził w sobie ducha walki - zareagował Szymon Szynkowski vel Sęk. - Proszę w tej chwili nie pokrzykiwać, bo panu się pomyliły w tej chwili role komentatora i kibica sportowego z rolą parlamentarzysty. Proszę, żeby pan spojrzał na te obrazki, które idą w świat i które pozostaną, z tego, jak bandycko przejmujecie teraz Telewizję Polską - dodał.

Tomasz Zimoch pracował w Polskim Radiu w latach 1980-2016. W maju 2016 udzielił wywiadu "Dziennikowi Gazecie Prawnej", w którym krytycznie odnosił się do zmian w mediach publicznych. Po kilku dniach został zawieszony, a w kolejnym miesiącu odszedł z PR.

Zmiany w TVP, Polskim Radiu i PAP

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz rady nadzorcze tych spółek. Minister powołał nowe rady, które z kolei powołały nowe zarządy. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Sygnał TVP Info został przed południem wyłączony.

Z medialnych doniesień wynika, że po zmianach w zarządzie Telewizji Polskiej pierwsze wydanie nowego programu informacyjnego TVP ma poprowadzić Marek Czyż, a były dziennikarz TVN Paweł Płuska ma kierować redakcją nowych "Wiadomości". W siedzibie TVP przy Woronicza w ramach protestu przeciwko zmianom w mediach publicznych pojawili się m.in. pracownicy Telewizji Polskiej oraz parlamentarzyści PiS.