- Jest pani w dniu, w którym dokonał się zamach na media publiczne, wolność słowa i na demokrację w Polsce. Nie mamy możliwości wypowiedzenia się, ponieważ telewizje prywatne, komercyjne nie będą transmitowały tego, co się w Polsce naprawdę dzieje [tę wypowiedź Elżbiety Witek transmitowało m.in. TVN24 - red.] - mówiła w Sejmie była marszałkini, zwracając się do wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej. Słowa Elżbiety Witek tłumaczył na bieżąco na język angielski poseł PiS Rafał Bochenek.

- Nie wiemy, czy pan marszałek Hołownia poinformował panią o tym, co się wydarzyło, dlatego wręczymy w imieniu posłów naszego klubu, największego klubu, który wygrał wybory, ale niestety nie rządzi, pismo, w którym opisujemy tę sytuację z prośbą, żeby pani się z nim zapoznała i dała nam odpowiedź. Bardzo prosimy o to, żeby pani się tym zainteresowała, bo to głos ponad 8 mln osób, którzy zagłosowali na PiS [na PiS zagłosowało ok. 7,6 mln osób - red.] i dzisiaj są pozbawieni możliwości dostępu do mediów publicznych. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było po 1989 r. i chcielibyśmy, by pani komisarz miała właściwą wiedzę na temat tego, co się w Polsce wydarzyło - dodała.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że KE "zawsze powtarza, że w każdym kraju powinny działać dobrze funkcjonujące media publiczne". Zapewniła, że będzie śledzić to, co się dzieje, powstrzymała się jednak od opinii w tej kwestii.

- Na pani oczach dzieje się coś wyjątkowo złego, coś, czego w krajach demokratycznych UE nigdy nie było. To się zdarza w Polsce po raz pierwszy - zaznaczyła Elżbieta Witek.

- Oczywiście dla nas ważne jest, by pani miała świadomość tego, co się dzieje. Nam nie zależy na jakiejkolwiek interwencji UE w jakiejkolwiek sprawie w Polsce, ale chcemy, żeby miała pani wiedzę i świadomość, w jakiej sytuacji Polacy się znajdują - stwierdził z kolei poseł PiS Antoni Macierewicz.

Zapytana przez Patryka Michalskiego z wp.pl Elżbieta Witek zaznaczyła, że nie było to "donoszenie na Polskę". - Powiedzieliśmy, że nie oczekujemy żadnej interwencji z UE, to nie jest żadna skarga, to informacja. Pani komisarz spotyka się z różnymi ludźmi, nie wiemy, jaka wiedza jest jej przedstawiona - podkreśliła.

Vera Jourova przebywa obecnie z wizytą w Polsce. W środę spotkała się m.in. z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem.

Zmiana władz w TVP, Polskim Radiu i PAP

W środę resort kultury przekazał, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Jak podkreślono, minister zrobił to "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Sienkiewicz powołał jednocześnie nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej.

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.