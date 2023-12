Sąd Okręgowy w Warszawie w środę 20 grudnia ogłosił wyrok w sprawie afery gruntowej. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. Do sprawy odniósł się Szymon Hołownia, który podczas konferencji prasowej zapowiedział dalsze kroki dotyczące funkcji posłów w parlamencie.

Zobacz wideo Kamiński przybył do TVP: Bronię telewizji. Dochodzi do bezprawia

Szymon Hołownia o wyroku Kamińskiego i Wąsika: Będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów

Marszałek Sejmu poinformował, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał mu dokument informujący o wyroku sądu. - W tej chwili ten dokument jest analizowany przez służby prawne Sejmu. Kiedy ta analiza się zakończy, wszystko na to wskazuje, że będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów - powiedział Szymon Hołownia i dodał, że decyzja podlega zaskarżeniu. Sąd Najwyższy ma wówczas siedem dni na jego rozpatrzenie.

Szymon Hołownia zapowiedział również, że wystosuje wezwanie do posłów, aby powstrzymali się od wykonywania swojego mandatu do zakończenia procedury odwoławczej. - Będę czekał na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, jeśli taka procedura odwoławcza zostanie przez samych zainteresowanych wszczęta - powiedział poseł. Ponadto marszałek Sejmu zaznaczył, że w takiej sytuacji wszystkie procedury muszą zostać dopełnione, a pośpiech nie jest wskazany.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie chcą uznać wyroku. Szymon Hołownia: Nie potrzebujemy eskalacji

Wśród pytań pojawiła się kwestia zapowiedzi polityków, że wyrok nie zostanie przez nich uznany. - Chciałbym, żeby w tej sprawie nie było żadnych wątpliwości. My nie potrzebujemy dzisiaj w kraju kolejnych eskalacji i kolejnych ognisk wojny. My potrzebujemy zimnego i skutecznego stosowania prawa, ale też stosowania go z myślą, że nie możemy kraju podpalać, kiedy to nie jest konieczne. Do czasu zakończenia procedury odwoławczej nie będę odwoływał się do innych środków niż perswazja, wymiana korespondencji, zwracanie uwagi od strony prawnej - odpowiedział marszałek.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl Sąd Okręgowy skazał Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika oraz dwóch funkcjonariuszy CBA za ich zaangażowanie w tzw. aferze gruntowej. Wśród zarzutów znalazły się między innymi za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów. Sprawa sięga 2007 roku, kiedy CBA na czele z Mariuszem Kamińskim chciało wykazać, że ówczesny wicepremier Andrzej Lepper miał przyjmować łapówki za pomoc w odrolnieniu działki.