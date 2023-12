Ujawniamy dokumenty, które odwołany prezes TVP dostał do podpisu. Zwinęli je posłowie PiS

Decyzję o odwołaniu Matyszkowicza podjął minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Potem do siedziby TVP przy ul. Woronicza wszedł Tomasz Sygut, powołany przez ministra na nowego prezesa, i Piotr Zemła, którego wskazał na szefa rady nadzorczej. Wybuchła ogromna awantura i chaos.

Wedle naszych informacji nominaci ministra informowali Matyszkowicza, że jeśli nie podpisze papierów o odwołaniu go z funkcji, to grozić mu może odpowiedzialność karna. A jeśli podpisze, to on i jego współpracownicy w spokoju będą mogli zakończyć pracę.

Gdy w gabinecie prezesa znajdowali się m.in. Matyszkowicz i Zemła, wparowała do pomieszczenia grupka posłów PiS. W środku doszło do słownej przepychanki, a ktoś z PiS zabrał segregator z papierami, które podsuwano Matyszkowiczowi do podpisu. Matyszkowicz był nawet skłonny je podpisać, ale posłowie PiS to uniemożliwili, gdy wtargnęli do gabinetu. Matyszkowicz miał potem tłumaczyć swoją wolę podpisania papierów m.in. powodami osobistymi i rodzinnymi.

Publikujemy dokument, który przedstawiano mu do podpisu. Wynika z niego, że Matyszkowicz jako były już prezes TVP - co miałby uznać, podpisując ten dokument - zdaje wszystkie dokumenty i materiały będące w jego dyspozycji jako prezesa TVP.

Najprawdopodobniej papiery te wraz z innymi w segregatorze zostały zwrócone przez polityków PiS.