Robert Bąkiewicz w siedzibie TVP spiął się z Pawłem Płuską. "Co pan robi w telewizji publicznej?" [WIDEO]

Ministerstwo Kultury w środę (20 grudnia) wydało komunikat, w którym przekazano, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władze TVP, Polskiego Radia i PAP. Niedługo później zaszły nagłe zmiany - między innymi przestał nadawać kanał TVP Info. O godzinie 12 miały być transmitowane "Wiadomości", jednak tak się nie stało. W siedzibie na ul. Woronicza w Warszawie są między innymi dziennikarze - Marek Czyż i Paweł Płuska.

Zobacz wideo Policja wkracza do gmachu TVP przy Woronicza w Warszawie

Polityczna walka o TVP trwa. Politycy PiS zaskoczeni obecnością dziennikarza

Z medialnych doniesień wynika, że po zmianach w zarządzie Telewizji Polskiej pierwsze wydanie programu informacyjnego TVP ma poprowadzić właśnie Marek Czyż, a były dziennikarz TVN Paweł Płuska ma kierować redakcją "Wiadomości". Politycy PiS są najwyraźniej tym zaskoczeni. "Proszę, jak tworzą niezależne media. Po korytarzach przechadza się 'przypadkiem' jeden z najbardziej zaangażowanych politycznie funkcjonariuszy TVN Paweł Płuska" - skomentował na X były szef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk i udostępnił wpis Radosława Fogla.

"Niespodziewany gość w TVP - Paweł Płuska, redaktor (były jak twierdzi) TVN. Nie za bardzo był w stanie wyjaśnić powody swojej obecności" - napisał Fogiel.

Robert Bąkiewicz: "Udaremniliśmy próbę przejęcia TVP". Czym? Telefonami

"Udaremniliśmy próbę przejęcia TVP przez propagandystów TVN. 'Dziennikarz' Paweł Płuska uciekł z podkulonym ogonem. Walczymy!" - napisał Robert Bąkiewicz na X i dołączył nagranie, na którym widać "kontrolę poselską" Dariusza Mateckiego.

Rzekomi "obrońcy TVP" weszli do studia nagrań, gdzie obecny był Paweł Płuska i podstawiając mu pod nos swoje telefony, rozpoczęli serię pytań. - Dariusz Matecki poseł na Sejm z ramienia Suwerennej Polski - powiedział polityk PiS. - Miło mi - odparł dziennikarz. - A mi mniej - stwierdził Matecki, który następnie poinformował, że "jest z kontrolą poselską", zaś Robert Bąkiewicz to jego... asystent. - Co pan robi w telewizji publicznej? - zapytał dziennikarza. - Oglądam - powiedział Płuska. - To bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wcześniej też był pan wiernym fanem - skomentował polityk. - Oczywiście - odparł dziennikarz i wyszedł.