Nieoficjalnie: Ruch prezydenta wobec Kamińskiego i Wąsika. Mieli dostać zaproszenie do Pałacu

"Andrzej Duda zaprosił w środę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – przekazało Joannie Miziołek źródło w Pałacu Prezydenckim" - przekazuje "Wprost". Przypomnijmy, we wtorek przed południem Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia, a dwóm innym byłym szefom CBA wymierzył karę roku pozbawienia wolności. Sąd wydał także wobec skazanych pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. To wyrok w procesie apelacyjnym byłych szefów CBA w sprawie tak zwanej afery gruntowej ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa wróciła na wokandę w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z czerwca tego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamiński przybył do TVP: Bronię telewizji. Dochodzi do bezprawia

Ogłaszająca wyrok sędzia Anna Bator-Ciesielska mówiła, że znane sądowi jest stanowisko Kancelarii Prezydenta dotyczące ułaskawienia, ale sąd obowiązuje orzeczenie Sądu Najwyższego. "Sąd tutejszy był związany poglądem prawnym Sądu Najwyższego wyrażonym w tej sprawie, a sprowadzającym się do przyjęcia, że akt łaski zastosowany w toku pierwszego postępowania odwoławczego wobec oskarżonych był nieskuteczny" - mówiła sędzia.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik o wyroku sądu w sprawie tzw. afery gruntowej. "Nie uznajemy"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński powiedział, że nie uznaje wyroku dwóch lat pozbawienia wolności wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Mariusz Kamiński stwierdził, że orzeczenie sądu ma charakter polityczny i jest kompromitacją wymiaru sprawiedliwości.

"Ten wyrok, którego nie uznajemy i uważamy, że nie ma podstaw do wygaszania nam mandatów, tak naprawdę jest to wyrok godny pogardy, wpisujący się politycznie w to, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju, w polityczne oczekiwania koalicji obecnie rządzącej. Nie przyjmujemy tego wyroku do wiadomości, nie jest to dla nas wyrok, jest to całkowite, kompletne bezprawie, kompromitacja wymiaru sprawiedliwości. Wyrok ten zasługuje na pogardę" - mówił.

Maciej Wąsik przypomniał, że w tej sprawie prezydent skorzystał z prawomocnego prawa łaski. Jak dodał, to co się działo dziś w Sądzie Okręgowym "to tak, jakby powtórnie kogokolwiek sądzić za tę sprawę". "To, co robiliśmy w CBA, było zgodne z prawem" - stwierdził.

***

Artykuł aktualizowany.